Hastasının ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Prof.Dr. Alper Çelik'e 6 yıl hapis talebi - Son Dakika
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Hastasının ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Prof.Dr. Alper Çelik'e 6 yıl hapis talebi

11.04.2022 13:52
Hastasının ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Prof.Dr. Alper Çelik'e 6 yıl hapis talebi

Diyabet ameliyatı yapmasının ardından hastasının ölümüne neden olduğu iddia edilen Prof. Dr. Alper Çelik hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Diyabet ameliyatı yapmasının ardından hastasının ölümüne neden olduğu iddia edilen Prof. Dr. Alper Çelik hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede şüpheli doktorun 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde, 50 yaşındaki Selahattin Serin'in diyabet ameliyatı olmasının ardından hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma çerçevesinde ameliyatı yapan Prof. Dr. Alper Çelik hakkında iddianame hazırlandı.

UYGULAMAYI KENDİSİ GETİRMİŞ

Şüpheli doktor Alper Çelik'in ifadesine yer verilen iddianamede, kendisinin obezite ve metabolik cerrahi uzman hekimi olduğunu, 'metabolik cerrahi operasyonu' adlı diyabet ameliyatı uygulamasını kendisinin getirdiğini, bu yöntemle de bir çok kişiyi ameliyat ettiğini, bu yöntemde hastanın ince bağırsağının son kısmının ince bağırsağın baş kısmına taşınmakta olduğunu söylediği kaydedildi.

AMELİYAT SONRASI AĞRILARI SÜRDÜ

Hazırlanan iddianamede, maktul Selahattin Serin'in Tip 2 Diyabet ve obezite hastası olduğu, tedavi maksadıyla Doktor Alper Çelik'e müracaat ettiği ve diyabet ameliyatı (metabolik cerrahi) yaptırmaya karar verdiği belirtildi. İddianamede, 19 Aralık 2017'de İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde ameliyatın gerçekleştirildiği, ameliyattan sonra hastanın 5 gün kadar hastanede yattıktan sonra taburcu edildiği ancak hasta yakınlarının beyanlarına göre hastada bu süre zarfında ağrının dinmemesi, dışkıya çıkamama gibi sorunların yaşandığı aktarıldı. Hasta Serin'in taburcu olduktan sonra uçakla İzmir'e gittiğinin ancak burada da ağrılarının sürdüğünün anlatıldığı iddianamede, Selahattin Serin'in 27 Aralık 2017 tarihinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı kaydedildi.

ŞÜPHELİ DOKTORUN TIBBİ UYGULAMA HATASI YAPTIĞI BELİRTİLDİ

İddianamede yer alan İzmir Adli Tıp Morg İhtisas Dairesince düzenlenen otopsi raporunda, ölüm nedeninin, hastanın geçirdiği operasyon sonrası hastada karın zarı iltihabı sonucu olduğu belirtilirken, Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nca düzenlenen raporda da, ameliyat öncesi gerekli tetkiklerinin yapıldığı ancak maktulün hiçbir laboratuvar tetkiki ve radyolojik inceleme yapılamadan taburcu edilmesinin tıbben eksiklik olduğu kaydedildi. Ayrıca, 2 gün sonra aşırı kusma nedeniyle telefonla kendisine danışılmasına rağmen sadece ilaç önermesi ve durumun aciliyetini anlatmayıp bir sağlık kuruluşuna yönlendirmemesi sebebiyle şüpheli doktor Alper Çelik'in tıbbi uygulama hatası yaptığı da aktarıldı.

2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, şüpheli doktor Alper Çelik hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

(Sema Demir/ İHA)

Hastasının ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Prof.Dr. Alper Çelik'e 6 yıl hapis talebi
Hastasının ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Prof.Dr. Alper Çelik'e 6 yıl hapis talebi
Hastasının ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Prof.Dr. Alper Çelik'e 6 yıl hapis talebi

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İstanbul, Adli Tıp, Obezite, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hastasının ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Prof.Dr. Alper Çelik'e 6 yıl hapis talebi - Son Dakika


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