Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi - Son Dakika

Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi

29.12.2020 08:20
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi, System.String[]

ANTALYA'da Covid-19 yoğun bakım servisinde görevli hemşire Semiha Kurt, yoğun bakımda tedavi gören Fikriye Uyandırmış'ın (78) saat 02.30'da istediği portakalı, eliyle hastaya yedirdi.

ANTALYA'da Covid-19 yoğun bakım servisinde görevli hemşire Semiha Kurt, yoğun bakımda tedavi gören Fikriye Uyandırmış'ın (78) saat 02.30'da istediği portakalı, eliyle hastaya yedirdi. Kısa süre sonra kendisi de koronavirüse yakalanan Kurt, hastanın hayatını kaybettiğini, son isteği portakalın ise hayatta en çok sevdiği şey olduğunu öğrendi. Olayı anlatırken gözleri dolan Kurt, "Fikriye Teyzenin son arzusunu yerine getirebildiğim için çok mutluyum" dedi.

Koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla birlikte hastanelerde kurulan Covid- 19 yoğun bakım servislerindeki sağlık çalışanları, 9 aydır gece gündüz çalışıyor. Sağlıkçılar, canlarını hiçe sayarak hastaları sağlıklarına kavuşturmak için mücadele ediyor. Yoğun bakımda aileleri yanlarında olamayan hastaların yeme, içme gibi tüm ihtiyaçlarını da sağlık çalışanları karşılıyor. Sağlık çalışanları, hastaları yaşama döndürebilmek için savaş verirken bir yandan da aralarında duygusal diyaloglar yaşanıyor. Kimi zaman hastalar son isteklerini sağlık çalışanlarına iletirken, kimi zaman da kendilerini kurtarmaları için yardım istiyor. Antalya'daki 46 pandemi hastanesinden Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğun bakım servislerin birinde 9 aydır tüm yer değişikliği tekliflerini reddeden 20 kişilik ekipte yer alan hemşire Semih Kurt da bu sağlık çalışanlarından biri.

ÇALIŞTIĞI HASTANEDE KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖRDÜPandemiyle birlikte evinden ayrılıp otelde kalmaya başlayan Kurt, 2 çocuğundan ayrı kaldığı süreçte zor günler yaşadı. Hemşire Kurt, mart ayında nöbette olduğu bir gece saat 02.30'da yoğun bakımda tedavi gören Antalya'nın ilk koronavirüs vakalarından Fikriye Uyandırmış, kendisinden portakal istedi. Kurt, hastane yemekhanesinden bulduğu portakalı Uyandırmış'a eliyle yedirdi ve iyileşeceğini söyleyerek moral verdi. Hemşire Kurt'un kısa süre sonra koronavirüs testi pozitif çıktı ve solunum sıkıntısı nedeniyle çalıştığı hastanedeki Covid- 19 servisinde tedaviye alındı. Bu sırada yoğun bakımda bilinci kapalı şekilde tedavisine devam edilen Uyandırmış ise bir süre sonra hayatını kaybetti. 20 gün süren tedavisi tamamlanan hemşire, görevinin başına dönerek, hastaları için mücadeleye kaldığı yerden devam etti.'KURTARIN BİZİ' DİYEN HASTALARLA BİRLİKTE AĞLADIM'Yoğun bakımda çok zorlandıklarını ve vatandaşların tedbirlere uyarak kendilerine yardımcı olmasını isteyen hemşire Semiha Kurt, "Mart ayından bu yana yoğun bakımda çok zorlu şartlar altında çalışıyoruz. Çok duygusal zamanlar yaşadığımız da oluyor. Psikolojik ve fiziksel olarak çok yıprandık. Hasta kapasitesi olarak çok yoğun günler yaşadık. Kronik hastalığı olan veya fiziksel olarak zayıf ve hastalığı olmayan, dinamik, sağlığı yerinde olan genç hastalarımız da oldu. Çok zor bir süreçti ve hayatını kaybeden hastalarımıza hepimiz çok üzüldük. Gözümüzün içine bakarak, 'Nefes alamıyorum, kurtarın bizi hemşire hanım' diyen hastalarımızla birlikte ağladığım zamanlar oldu" dedi.'OTURARAK UYUDUĞUM ZAMANLAR OLDU'Tüm tedbirlere uymasına rağmen koronavirüse yakalandığını söyleyen Kurt, "Mart ayında hastanede çalışanlar arasında koronavirüse yakalanan ikinci kişiyim. Hastalığı atlatana kadar çok zor bir süreç geçirdim. Solunum sıkıntısı yaşadım, ağrılarım oldu, hatta yatamadığım için oturarak uyuduğum oldu ama tüm ekip arkadaşlarım bana destek oldu. Hastalığın ortaya çıkmasıyla birlikte çocuklarıma bulaşsın istemediğim için direkt otele yerleştim. Çocuklarıma sarılmayı geçtim, evime gidemedim. Çocuklarımla o süreçte komşularım ilgilendi" diye konuştu.'PORTAKAL EN SEVDİĞİ ŞEYMİŞ'Bazı hastalarıyla kurduğu diyalogların kendisini çok üzdüğünü anlatan Kurt, "Çok üzücü ama benim aklımda yer eden bir olay yaşadım. İlk vakalarımızdan biri olan 78 yaşındaki Fikriye Teyzemiz vardı. Gece 02.30 gibi beni çağırarak portakal istediğini söyledi. Biz de hastane yemekhanesini arayarak portakalı bulduk. Portakalı elimle yedirip kendisine moral vermeye çalıştım. 'İyileşeceksin, güçlü olman lazım' diyerek, onunla konuştum. Fikriye Teyze kısa süre sonra vefat etti. Sonrasında yakınlarından öğrendim ki hayatta en çok sevdiği şey portakalmış. İnanılmaz etkilendim, hala anlattıkça gözlerim doluyor. Teyzenin son arzusunu yerine getirmiş oldum çok mutluyum" dedi.'KİMSE YOKKEN YANLARINDA BİZ VARIZ'

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım sorumlusu Doç. Dr. Nilgün Kavrut Öztürk ise hastalarla duygusal bağ kurduklarını belirterek, "Bir kısmı o sırada son isteklerini söylüyor. Ailelerinden kimse yanında olamazken, yanlarında olan kişi bizler oluyoruz. Bu bizim için de oldukça ağır bir psikolojik yük oluyor" ifadelerini kullandı.


Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi

Araştırma Hastanesi, Koronavirüs, Antalya, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü: Bu bir uyarı alarmıdır, daha şiddetli olabilecek bir salgına karşı hazırlanmalıyız Çukur'da güldüren sahne! Soygun sahnesinde La Case de Papel dizisine gönderme yapıldı ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yaptırımları da içeren tasarıyı yeniden onayladı Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı Depremin ardından bir çok ilde görülen 'ay halkası' vatandaşları tedirgin etti "Mahallemde başka bayrak istemiyorum" diyen kadın, Azerbaycan bayraklarını indirince tepki topladı Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi öldü Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak
FETÖ abisinin kadın iç çamaşırlarıyla çektiği selfieler ortaya çıktı FETÖ abisinin kadın iç çamaşırlarıyla çektiği selfieler ortaya çıktı         
08:15
Meteoroloji tek tek sıraladı! Sağanak, don ve lodos geliyor Meteoroloji tek tek sıraladı! Sağanak, don ve lodos geliyor         
07:39
Suriyeli hacker şebekesi çökertildi, 30 milyon lira ortada kaldı Suriyeli hacker şebekesi çökertildi, 30 milyon lira ortada kaldı         
07:25
Marmaris'te piknik yapmak, mangal yakmak ve toplu oturmak yasaklandı Marmaris'te piknik yapmak, mangal yakmak ve toplu oturmak yasaklandı         
03:18
MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu         
00:49
Adres sordukları kişiye daha cevap veremeden kurşun yağdırdılar Adres sordukları kişiye daha cevap veremeden kurşun yağdırdılar         
00:39
Kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı Kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı         
23:03
Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa: Biat eden bir teşkilat olmamız istendi Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa: Biat eden bir teşkilat olmamız istendi         
21:13
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti         
16:13
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü         
15:21
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 08:29:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei