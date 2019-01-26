Hastavuk Ailesinin Acı Günü
1 saat önce
Hastavuk AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Yılmaz'ın eşi Nesrin Yılmaz hayatını kaybetti.
Hastavuk
AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Yılmaz
'ın eşi Nesrin Yılmaz hayatını kaybetti.
Hastavuk Kurucu Ortağı ve Onursal Başkanı İsmail Hakkı Yılmaz
'ın da gelini olan Nesrin Yılmaz 5 yıldır kanserle savaşıyordu. 1 çocuk annesi Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi yarın İstanbul Zincirlikuyu
Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:47 Kaynak: İHA
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