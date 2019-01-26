Son Dakika Haberleri: Hastavuk Ailesinin Acı Günü

Hastavuk Ailesinin Acı Günü

1 saat önce

Hastavuk AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Yılmaz'ın eşi Nesrin Yılmaz hayatını kaybetti.

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Hastavuk AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Yılmaz'ın eşi Nesrin Yılmaz hayatını kaybetti.

Hastavuk Kurucu Ortağı ve Onursal Başkanı İsmail Hakkı Yılmaz'ın da gelini olan Nesrin Yılmaz 5 yıldır kanserle savaşıyordu. 1 çocuk annesi Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi yarın İstanbul Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:47 Kaynak: İHA

İsmail Hakkı Yılmaz, Özgür Yılmaz, Hastavuk, Güncel
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