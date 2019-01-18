Hastaya 9 Saatte Ulaşılabildi
56 dakika önce
Hastaya 9 saatte ulaşılabildi Sivas'ın Gürün İlçesinde 112'ı arayarak yardım çağrısında bulunan hastaya 9 saat süren operasyonla ulaşıldıSİVAS - Sivas'ın Gürün İlçesinde 112'ı arayarak yardım çağrısında bulunan hastaya 9 saat süren operasyonla ulaşıldı.
Hastaya 9 saatte ulaşılabildi Sivas
'ın Gürün
İlçesinde 112'ı arayarak yardım çağrısında bulunan hastaya 9 saat süren operasyonla ulaşıldı
SİVAS - Sivas'ın Gürün İlçesinde 112'ı arayarak yardım çağrısında bulunan hastaya 9 saat süren operasyonla ulaşıldı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Karayolları ve İlçe Özel İdare ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken hastaların yardım çağrılarına güçlükle cevap veriliyor. Gürün'e 26 kilo metre mesafede ki Karadoruk köyünde ikamet eden 24 yaşında ki astım hastası H.K, rahatsızlanınca 112'den yardım istedi. Kapalı olan köy yolunu açmak için İlçe Özel İdaresi ekipleri operasyon başlattı. 9 saat süren operasyonla yol araç ulaşıma açıldı ve 112 ekipleri hastaya ulaştı. Ambulansla alınan hasta Gürün Devlet Hastanesine taşındı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:01 Kaynak: İHA
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