Son Dakika Haberleri: Hastaya 9 Saatte Ulaşılabildi

Hastaya 9 Saatte Ulaşılabildi

56 dakika önce

Hastaya 9 saatte ulaşılabildi Sivas'ın Gürün İlçesinde 112'ı arayarak yardım çağrısında bulunan hastaya 9 saat süren operasyonla ulaşıldıSİVAS - Sivas'ın Gürün İlçesinde 112'ı arayarak yardım çağrısında bulunan hastaya 9 saat süren operasyonla ulaşıldı.

Hastaya 9 saatte ulaşılabildi
Sivas'ın Gürün İlçesinde 112'ı arayarak yardım çağrısında bulunan hastaya 9 saat süren operasyonla ulaşıldı

SİVAS - Sivas'ın Gürün İlçesinde 112'ı arayarak yardım çağrısında bulunan hastaya 9 saat süren operasyonla ulaşıldı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Karayolları ve İlçe Özel İdare ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken hastaların yardım çağrılarına güçlükle cevap veriliyor. Gürün'e 26 kilo metre mesafede ki Karadoruk köyünde ikamet eden 24 yaşında ki astım hastası H.K, rahatsızlanınca 112'den yardım istedi. Kapalı olan köy yolunu açmak için İlçe Özel İdaresi ekipleri operasyon başlattı. 9 saat süren operasyonla yol araç ulaşıma açıldı ve 112 ekipleri hastaya ulaştı. Ambulansla alınan hasta Gürün Devlet Hastanesine taşındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:01 Kaynak: İHA

Sivas, Gürün, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İş Adamı, Çocuklarını Odadan Çıkarıp Kediye Sopayla İşkence Yaptı! Kan Donduran Anlar Kamerada Öfkeli Kadın, Telefonunun Şifresini Vermeyen Kocasını, Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldürdü

Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi Evin Bahçesine Dalan Leopar, 3 Yaşındaki Çocuğu Parçalayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 01:57:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastaya 9 Saatte Ulaşılabildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]