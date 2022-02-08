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Hastaya giden sağlık çalışanının telefonu çalındı - Son Dakika

Hastaya giden sağlık çalışanının telefonu çalındı

08.02.2022 09:55

Hastaya giden sağlık çalışanının telefonu çalındı Adana'da bir kişinin bayıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden 112 ekibi çalışanının cep telefonu çalındı, mahalleli telefonu çaldığını öne sürdüğü bir kişiyi darp etti Adana'da bir kişinin bayıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden 112...

Hastaya giden sağlık çalışanının telefonu çalındı

Adana'da bir kişinin bayıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden 112 ekibi çalışanının cep telefonu çalındı, mahalleli telefonu çaldığını öne sürdüğü bir kişiyi darp etti

ADANA - Adana'da bir kişinin bayıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden 112 ekibi çalışanının cep telefonu çalındı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesinde meydana geldi. 112 ekiplerine Denizli Mahallesinde 57064 Sokaktaki bir evde baygın halde bir kişinin olduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine ekipleri hemen adrese gitti. Kısa sürede gelen ekipler ambulanstan inip eve girerek baygın haldeki şahsa müdahale etti. Bu sırada Melda Akkaya isimli sağlık çalışanı cep telefonunu ambulansta bıraktı. Sağlık görevlileri şahsa müdahale edip ambulansa geldiğinde Akkaya, cep telefonunun yerinde olmadığını fark etti. Sağlık görevlileri hemen polise haber verdi. Mahalleli ise o sırada ambulansın yanında Soner G. isimli şahsın olduğunu söyleyip cep telefonunu onun çaldığını ileri sürerek şahsı darp etti. Soner G.'yi vatandaşların elinden polis aldı. Soner G.'nin darp sonucu yüzünde şişlikler oluştu.

Polis Soner G.'yi sorgulamak üzere polis merkezine götürdü. Sağlık görevlileri de yaşanan olaydan dolayı şikayetçi oldu. Akkaya ise şifa dağıtmaya geldikleri sırada soyulduklarını söyledi.

Hastaya giden sağlık çalışanının telefonu çalındı
Hastaya giden sağlık çalışanının telefonu çalındı
Hastaya giden sağlık çalışanının telefonu çalındı
Hastaya giden sağlık çalışanının telefonu çalındı
Hastaya giden sağlık çalışanının telefonu çalındı
Hastaya giden sağlık çalışanının telefonu çalındı

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Seyhan, Polis, Adana, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastaya giden sağlık çalışanının telefonu çalındı - Son Dakika


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