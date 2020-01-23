Hastaya müdahaleye giden 112 ekibi karda mahsur kaldı - Son Dakika

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Hastaya müdahaleye giden 112 ekibi karda mahsur kaldı
6 saat önce
Karabük'ün genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, hastaya giden ambulans karla kaplanan yolda mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:05 Kaynak: İHA
Karabük'ün genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, hastaya giden ambulans karla kaplanan yolda mahsur kaldı.
Kar yağışı Eflani ilçesinde de etkili oluyor. İlçeye bağlı Çukurgelik köyünde bir hastaya müdahaleye giden 112 ambulansı kar kaplı yolda mahsur kaldı. Zor şartlar altında hastaya ulaşmaya çalışırken, yolda mahsur kalan 112 ekibinin imdadına köy muhtarı Şirin Alpaya yetişti. Muhtar Alpaya, mahsur kalan ekibin aracını traktörü ile çekerek saplandıkları yerden kurtardı. Sağlık ekibi rahatsızlanan hastayı da alarak Eflani Devlet Hastanesine ulaşımını sağladı. - KARABÜK
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