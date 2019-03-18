Son Dakika Haberleri: Hastaya Paletli Ambulans Yetişti

Hastaya Paletli Ambulans Yetişti

49 dakika önce

Adıyaman'ın Sincik İlçesine bağlı Arıkonak Köyü'nde tipi nedeniyle araçta mahsur kalan hastaya paletli ambulans yetişti.

Hastaya Paletli Ambulans Yetişti, System.String[]
Adıyaman'ın Sincik İlçesine bağlı Arıkonak Köyü'nde tipi nedeniyle araçta mahsur kalan hastaya paletli ambulans yetişti.

Adıyaman'ın Sincik İlçesine bağlı Arıkonak Köyünde yoğun tipi nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Araçta bulunan Nurcan Gülünç (30) isimli vatandaşın şiddetli karın ağrısı şikayetiyle 112'ye gelen ihbar neticesinde İl özel idare ekipleri, paletli ambulans ve jandarma olay yerine yönlendirildi. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışma neticesinde yol açılarak hastaya paletli ambulans ile ulaşıldı.

Hastanın ilk müdahalesi paletli ambulansta yapılarak, Sincik Devlet Hastanesi' ne teslim edildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:46 Kaynak: İHA

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