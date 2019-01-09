Son Dakika Haberleri: Hastaya 'Snowtrack' Ambulans ile Ulaştılar

Hastaya 'Snowtrack' Ambulans ile Ulaştılar

28 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinin Esenköy Mahallesi'nde rahatsızlanan kalp hastası Hüseyin Bozoğlu (77) için ambulans istendi.

Hastaya 'Snowtrack' Ambulans ile Ulaştılar, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinin Esenköy Mahallesi'nde rahatsızlanan kalp hastası Hüseyin Bozoğlu (77) için ambulans istendi. Mahallede kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaşması nedeniyle Bozoğlu'nu almak için snowtrack ambulans gönderildi.

İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Esenköy Mahallesi'nde yaşayan kalp hastası Hüseyin Bozoğlu akşam saatlerinde rahatsızlandı. Yakınları 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. İlk etapta bölgeye paletli ambulans sevk edilmek itendi, ancak kar kalınlılığının yer yer 1 metreyi bulması nedeniyle yetkililer hastayı almak için snowtrack ambulansı gönderdi.

Önünde kar küreme bıçağı olan ambulans yolu açıp Hüseyin Bozoğlu'nun evine ulaştı. Kapıda yaşlı damın yakınları tarafından karşılanan sağlık ekipleri hemen eve girerek hastaya müdahale etti. Hüseyin Bozoğlu daha sonra ambulansa alınarak Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Bozoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Hüseyin Bozoğlu'nun yakınları, zorlu kış şartlarından dolayı ambulansın geleceğini ummadıklarını ancak snowtrack ambulansı görünce şaşırdıklarını söylediler. 

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:00 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Esenköy, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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