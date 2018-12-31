Son Dakika Haberleri: Hastaya Ulaşmak İçin Karda 2 Kilometre Yürüdüler

Hastaya Ulaşmak İçin Karda 2 Kilometre Yürüdüler

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallelerde rahatsızlanan iki hastaya güçlükle ulaşarak hastanelere kaldırdı.

Hastaya Ulaşmak İçin Karda 2 Kilometre Yürüdüler, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Afşin ve Göksun ilçelerinde sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mahallelerde rahatsızlanan iki hastaya güçlükle ulaşarak hastanelere kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, Afşin ilçesinin Çukurpınar Mahallesi'nde yaşayan yatalak durumdaki Ali Özer'in rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans ilerleyemeyince yaklaşık 2 kilometre yürüyerek Özer'in evine ulaştı.

Özer, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından sedye ile ambulansa taşınarak Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Göksun ilçesi Ericek Mahallesi'nde de rahatsızlanan Hamza Kızıltepe'nin (82) yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri mahallenin yolunun kardan dolayı kapalı olması dolayısıyla Kızıltepe'nin evine paletli ambulansla ulaştı.

Beyin kanaması şüphesi bulunan Kızıltepe, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:17 Kaynak: AA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


10 İlde Yılın Son Günü Okullar Tatil Edildi! Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı

Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı Yaşamını Yitirdi Muharrem İnce'nin "Apoletlerini Sökeceğim" Dediği Paşa'nın Neden Görevden Alındığı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 17:19:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastaya Ulaşmak İçin Karda 2 Kilometre Yürüdüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]