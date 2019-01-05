Hastayı 1 Kilometre Taşıdılar
57 dakika önce
Afyonkarahisar 112 Acil Sevis ekibi, solunum problemi yaşayan hastayı "beşik" denilen yöntemle battaniye içinde 1 kilometre uzaklıktaki ambulansa taşıyarak götürdüler.
Afyonkarahisar
112 Acil Sevis ekibi, solunum problemi yaşayan hastayı "beşik" denilen yöntemle battaniye içinde 1 kilometre uzaklıktaki ambulansa taşıyarak götürdüler.
Alınan bilgiye göre, Kocatepe
beldesinin yayla bölgesindeki Çıngıraklı mahallesinde yaşayan Cemile Arı (47) solunum ve nefes alma problemi yaşadı. Yakınları, durumunu 112 Acil Servise bildirerek yardım istedi. Sağlık ekipleri, hastanın bulunduğu mahalledeki yayla evine yola çıktı. Bölgede kar yağışından dolayı yayla yolunun kapalı olduğunu fark eden sağlık personeli yürüyerek hastaya ulaştı. Evdeki ilk müdahalenin ardından sağlık çalışanları ve mahalle sakinleri, Arı'yı el ele tutuşarak "beşik" denilen yöntemle yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ambulansa kadar yürüyerek taşıdı. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Arı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:18 Kaynak: İHA
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