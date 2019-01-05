Son Dakika Haberleri: Hastayı 1 Kilometre Taşıdılar

Hastayı 1 Kilometre Taşıdılar

57 dakika önce

Afyonkarahisar 112 Acil Sevis ekibi, solunum problemi yaşayan hastayı "beşik" denilen yöntemle battaniye içinde 1 kilometre uzaklıktaki ambulansa taşıyarak götürdüler.

Hastayı 1 Kilometre Taşıdılar, System.String[]
Afyonkarahisar 112 Acil Sevis ekibi, solunum problemi yaşayan hastayı "beşik" denilen yöntemle battaniye içinde 1 kilometre uzaklıktaki ambulansa taşıyarak götürdüler.

Alınan bilgiye göre, Kocatepe beldesinin yayla bölgesindeki Çıngıraklı mahallesinde yaşayan Cemile Arı (47) solunum ve nefes alma problemi yaşadı. Yakınları, durumunu 112 Acil Servise bildirerek yardım istedi. Sağlık ekipleri, hastanın bulunduğu mahalledeki yayla evine yola çıktı. Bölgede kar yağışından dolayı yayla yolunun kapalı olduğunu fark eden sağlık personeli yürüyerek hastaya ulaştı. Evdeki ilk müdahalenin ardından sağlık çalışanları ve mahalle sakinleri, Arı'yı el ele tutuşarak "beşik" denilen yöntemle yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ambulansa kadar yürüyerek taşıdı. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Arı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:18 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avrupa'yı Sarsan Sarı Yelekliler İngiliz Parlamentosunu Hedef Aldı Son Dakika! Ukrayna'da Türk Kızlarını Öldüren Katil Zanlısı İstanbul'da Yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de 5 İlçenin MHP'ye Bırakıldığını Açıkladı! İşte O İlçeler Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 18:15:24. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastayı 1 Kilometre Taşıdılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]