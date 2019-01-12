Hastayı 2 Kilometre Taşıdılar

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde ayağı kırık olan hastayı sağlıkçılar 2 kilometre taşıdı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde ayağı kırık olan hastayı sağlıkçılar 2 kilometre taşıdı.



Gerger'in Gürgenli köyünde yaşayan Keziban Mutlu (70) köy içinde yürürken karda ayağı kayarak, düştü. Yaşlı kadının düştüğünü gören köy sakinleri 112 acil sağlık hizmetlerine bildirdi.



Kar kalınlığının yaklaşık 1 metre olduğu köye güçlükle ulaşan sağlık ekipleri, köy içine giremedi. Kar nedeniyle ambulansla ilerleyemeyen ekipler sırt tahtası ile birlikte kadının bulunduğu yere yaya olarak ulaştı.



Kadına olay yerinde ilk müdahalesini yaparak sağ bacağını "vakum atel uygulaması" ile oynatamayacak bir şekilde sabitleyen sağlık görevlileri, hastayı sırt tahtasına alıp yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ambulansa ulaştırdı.



Ayağı kırılan kadın ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

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