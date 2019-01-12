Hastayı 2 Kilometre Yürüyerek Ambulansa Taşıdılar

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sağlık çalışanları, ayağı kırık olan yaşlı kadını 2 kilometre uzaklıktaki ambulansa sırt tahtasında taşıdı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sağlık çalışanları, ayağı kırık olan yaşlı kadını 2 kilometre uzaklıktaki ambulansa sırt tahtasında taşıdı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gürgenli köyünde yaşayan 70 yaşındaki Keziban Mutlu, gezinti sırasında dengesini kaybedip düşünce ayağını kırdı. Mutlu, durumu 112 acil servis ekiplerine bildirerek yardım istedi.



Bu sırada etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Mutlu'nun bulunduğu bölgeye ulaşamayan sağlık ekipleri, yaşlı kadına yürüyerek ulaştı.



Keziban Mutlu'ya ilk müdahaleyi evde yapan ekip, kadının sağ bacağını "vakum atel uygulaması" ile sabitleyerek sırt tahtasına alıp yaklaşık 2 kilometre yürüyüp ambulansa ulaştırdı.



Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Mutlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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