Hastayı Almaya Giden Ambulans Çamura Saplandı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Gerçekleştiren Brenton Tarrant'ın Geçmişte Bir Süre Türkiye'de Bulunduğu Belirlendi

HDP'den Çok Konuşulacak İmamoğlu ve Yavaş Açıklaması: Bilecekler ki Kürt Oylarıyla Seçilmişlerdir