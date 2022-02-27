HASTAYI ALMAYA GİDEN AMBULANS DEVRİLDİ - Son Dakika
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HASTAYI ALMAYA GİDEN AMBULANS DEVRİLDİ

27.02.2022 21:38

İZMİT'te evinde rahatsızlanan bir kişi için yola çıkan 112 Acil ekibinin bulunduğu ambulans virajda devrildi.

İZMİT'te evinde rahatsızlanan bir kişi için yola çıkan 112 Acil ekibinin bulunduğu ambulans virajda devrildi. Sağlık ekibi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza saat 20.00 sıralarında İzmit Kurtdere Mahallesi Namazgah mevkisinde meydana geldi. Evinde rahatsızlanan bir hastaya müdahaleye giden H.C.yönetimindeki 41 AGN 308 plakalı Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulans, virajda yol kenarına devrildi. Ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi kazayı yara almadan atlattı. Araçtan çıkan görevliler durumu komuta merkezine bildirdi. Bunun üzerine jandarma ve ambulanslar yönlendirildi. Evinde rahatsızlanan hastaya başka bir ambulans gönderildi. Olay yerine gelen ambulans ise kazayı atlatan sağlıkçıları kontrolden geçirdi. Jandarma kazayla ilgili tutanak tuttu. (DHA)

HASTAYI ALMAYA GİDEN AMBULANS DEVRİLDİ
HASTAYI ALMAYA GİDEN AMBULANS DEVRİLDİ
HASTAYI ALMAYA GİDEN AMBULANS DEVRİLDİ

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Vakaya giden ambulans virajı alamayınca yan yattı Vakaya giden ambulans virajı alamayınca yan yattı

Ambulans, 112 Acil, Kocaeli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HASTAYI ALMAYA GİDEN AMBULANS DEVRİLDİ - Son Dakika


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