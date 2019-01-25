Hastayı Karlı Yolda Merdivenle Taşıdılar
38 dakika önce
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi Hacılar köyünde rahatsızlanan Ömer Erdoğan (15), kar nedeniyle kapanan yolda, köy sakinlerince demir merdiven üstünde taşınarak yaklaşık 1 kilometre mesafedeki ambulansa ulaştırıldı.
BİNGÖL'ün Karlıova
ilçesi Hacılar
köyünde rahatsızlanan Ömer Erdoğan
(15), kar nedeniyle kapanan yolda, köy sakinlerince demir merdiven üstünde taşınarak yaklaşık 1 kilometre mesafedeki ambulansa ulaştırıldı.
Karlıova ilçesi Hacılar köyünde kardan dolayı yolu kapanan köyde daha önceden kalça kemiğinde oluşan kitle nedeniyle ameliyat olan ve 4 tane platin takılan Ömer Erdoğan, aniden rahatsızlanınca yakınları, sağlık ekiplerinden ambulans talebinden bulundu. İhbar üzerine hemen yola çıkan sağlık ekipleri, ancak kar nedeniyle yolun kapanması nedeniyle köye ulaşamadı. Ambulans, ancak köye 1 kilometre uzaklığa kadar gelebildi. Burada bekleyen sağlık görevlileri, hasta yakınları ile temasa geçerek, hasta Erdoğan'ın getirilmesini talep etti. Bunun üzerine köylüler, demir merdiveni sedye gibi kullanarak hasta Erdoğan'ı, ambulansın bulunduğu 1 kilometre uzaklığa taşıyarak sağlık ekiplerine teslim ettiler.
Erdoğan, ambulansa ulaştırılmasıyla sağlık görevlileri tarafından Bingöl Devlet Hastanesi
'ne getirilerek, tedaviye alındı. - Karlıovabingöl
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:35 Kaynak: DHA
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