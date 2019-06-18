Hastayı Kendi Kanıyla Tedavi Etme Yöntemi
19 dakika önce
Kendi kanı ile hastayı tedavi etme yöntemi, yüzyıllardan beri uygulanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:01
Kendi kanı ile hastayı tedavi etme yöntemi, yüzyıllardan beri uygulanıyor. Damardan alınan kan, hastaya kaslarından yeniden enjekte ediliyor. Kimi alternatif tıpçılar bu yöntemin bağışıklık sistemini uyardığı ve iyileştirici etkisi olduğunu savunuyor.
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