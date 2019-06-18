Hastayı Kendi Kanıyla Tedavi Etme Yöntemi

Kendi kanı ile hastayı tedavi etme yöntemi, yüzyıllardan beri uygulanıyor. Damardan alınan kan, hastaya kaslarından yeniden enjekte ediliyor. Kimi alternatif tıpçılar bu yöntemin bağışıklık sistemini uyardığı ve iyileştirici etkisi olduğunu savunuyor.