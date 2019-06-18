Son Dakika Haberleri: Hastayı Kendi Kanıyla Tedavi Etme Yöntemi
Son Dakika Güncel Haber

Hastayı Kendi Kanıyla Tedavi Etme Yöntemi

19 dakika önce

Kendi kanı ile hastayı tedavi etme yöntemi, yüzyıllardan beri uygulanıyor.

Kendi kanı ile hastayı tedavi etme yöntemi, yüzyıllardan beri uygulanıyor. Damardan alınan kan, hastaya kaslarından yeniden enjekte ediliyor. Kimi alternatif tıpçılar bu yöntemin bağışıklık sistemini uyardığı ve iyileştirici etkisi olduğunu savunuyor.
Hastayı Kendi Kanıyla Tedavi Etme Yöntemi
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:01 
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım'dan, İmamoğlu ve Küçükkaya'nın yayın öncesi görüşmesine tepki: Gayriahlaki bir durum, bu felakettir Son dakika! Türkiye, ABD'nin S-400 mektubuna yanıt gönderdi Numan Kurtulmuş: Abdülhamid Han ile Atatürk'ü birbirinden ayırmak tarihe ihanettir 6 aylık enflasyon zammı sonrası emekli maaşları ne kadar olacak?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 14:20:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastayı Kendi Kanıyla Tedavi Etme Yöntemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]