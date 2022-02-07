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Hastayı tahta kızak ile ambulansa ulaştırdılar - Son Dakika

Hastayı tahta kızak ile ambulansa ulaştırdılar

07.02.2022 10:12
Hastayı tahta kızak ile ambulansa ulaştırdılar

Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Adıyaman'ın Sincik ilçesi Sakız köyü hayırlı mezrasındaki yaşlı hasta, ambulansa tahtadan yapılan kızakta taşındı.

Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Adıyaman'ın Sincik ilçesi Sakız köyü hayırlı mezrasındaki yaşlı hasta, ambulansa tahtadan yapılan kızakta taşındı.

Adıyaman'da önceki haftalarda yağan yar etkisini hala sürdürüyor. Özellikli kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Sincik ilçesine bağlı Sakız köyü Hayırlı mezrasında yaşayan 80 yaşındaki Eşgan Aysöndü'nün nefes darlığı şikayeti üzerine yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

112 acil sağlık ekipleri ambulansı Hayırlı mezrasına yönlendirdi. Yaşlı kadının yaşadığı evin mezranın dışında dağlık bir bölgede olması ve yolunun kapalı olması nedeniyle ambulans ilerleyemedi.

Hasta yakınları yaşlı kadını ambulansa ulaştırmak için tahtadan kızak yapıp taşıdı. Yaklaşık 1 kilometrelik mesafeyi kızakla ilerleyen hasta yakınları daha sonra mezrada bekleyen ambulansa hastayı ulaştırdı.

Yaşlı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sincik Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ADIYAMAN

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Adıyaman, 112 Acil, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastayı tahta kızak ile ambulansa ulaştırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastayı tahta kızak ile ambulansa ulaştırdılar - Son Dakika
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