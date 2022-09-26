HASTINGS, 26 Eylül (Xinhua) -- Yeni Zelanda 'nın kuzey adasının doğu kıyısında bulunan Cape Kidnappers'taki 4 sümsük kuşu kolonisi, tahmini 20.000 sümsük kuşunun yaşadığı Yeni Zelanda ana karasındaki en büyük sümsük kuşu kolonisidir. Yetişkin sümsük kuşları, kur yapma ve yuva inşa etmeye başlamak için her yıl Temmuz ayı civarında Cape Kidnappers'a geliyor.

Kaynak: Xinhua

Yeni Zelanda, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yeni Zelanda'daki Cape Kidnappers'a Sümsük Kuşu Sürüleri Geliyor - Son Dakika

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