Yeni Zelanda'daki Cape Kidnappers'a Sümsük Kuşu Sürüleri Geliyor - Son Dakika
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Yeni Zelanda'daki Cape Kidnappers'a Sümsük Kuşu Sürüleri Geliyor

26.09.2022 12:14
Yeni Zelanda'daki Cape Kidnappers'a Sümsük Kuşu Sürüleri Geliyor

HASTINGS, 26 Eylül (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın kuzey adasının doğu kıyısında bulunan Cape Kidnappers'taki 4 sümsük kuşu kolonisi, tahmini 20.000 sümsük kuşunun yaşadığı Yeni Zelanda ana karasındaki en büyük sümsük kuşu kolonisidir.

HASTINGS, 26 Eylül (Xinhua) -- Yeni Zelanda'nın kuzey adasının doğu kıyısında bulunan Cape Kidnappers'taki 4 sümsük kuşu kolonisi, tahmini 20.000 sümsük kuşunun yaşadığı Yeni Zelanda ana karasındaki en büyük sümsük kuşu kolonisidir. Yetişkin sümsük kuşları, kur yapma ve yuva inşa etmeye başlamak için her yıl Temmuz ayı civarında Cape Kidnappers'a geliyor.

Yeni Zelanda'daki Cape Kidnappers'a Sümsük Kuşu Sürüleri Geliyor

Yeni Zelanda'daki Cape Kidnappers'ta sümsük kuşları görülüyor, 25 Eylül 2022. (Fo toğraf: Guo Lei/Xinhua)

Yeni Zelanda'daki Cape Kidnappers'a Sümsük Kuşu Sürüleri Geliyor

Yeni Zelanda'daki Cape Kidnappers'ta sümsük kuşları görülüyor, 25 Eylül 2022. (Fotoğraf: Guo Lei/Xinhua)

Yeni Zelanda'daki Cape Kidnappers'a Sümsük Kuşu Sürüleri Geliyor

Yeni Zelanda'daki Cape Kidnappers'ta sümsük kuşları görülüyor, 25 Eylül 2022. (Fotoğraf: Guo Lei/Xinhua)

Yeni Zelanda'daki Cape Kidnappers'a Sümsük Kuşu Sürüleri Geliyor

Yeni Zelanda'daki Cape Kidnappers'ta sümsük kuşları görülüyor, 25 Eylül 2022. (Fotoğraf: Guo Lei/Xinhua)

Yeni Zelanda'daki Cape Kidnappers'a Sümsük Kuşu Sürüleri Geliyor

Yeni Zelanda'daki Cape Kidnappers'ta sümsük kuşları görülüyor, 25 Eylül 2022. (Fotoğraf: Guo Lei/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Yeni Zelanda, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'daki Cape Kidnappers'a Sümsük Kuşu Sürüleri Geliyor - Son Dakika

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