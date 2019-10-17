HASTOP yönetimi kadın ve genç girişimcilerle buluştu

Havza Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları Platformu (HASTOP) yönetimi, ilçede bulunan kadın ve genç girişimciler ile bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya HASTOP yönetim kurulu üyeleri, Havza Ticaret ve Sanayi Odası meslek komiteleri başkanları, Havza TSO Akademik Danışmanı Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İdris Varıcı, Havza TSO kadın ve genç girişimciler kurulu başkanları ile üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan HASTOP Platform Başkanı Mustafa Başaran, platformun kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, "İlçemize katkı sağlamak için oluşan platformumuz toplumun her kesimi ile iş birliği içinde. Burada toplanmamızın amacı siz değerli bayan ve genç girişimcilerimizin sektörlerindeki sıkıntılarını tespit etmek, görüş önerilerinizi almak ve ilçemize katkı sağlayacak fikirlerinizi dinlemek. Bayanların ve gençlerimizin bizlerin yanında olması bizlere ayrı bir güç verecek." dedi.

Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar da Havza OSB'de devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Acar, "Şu ana kadar 8 tahsis gerçekleşti. İnşallah önümüzdeki aylarda Havza OSB'de ilk üretim başlayacak. Bizim için dışarıdan gelen yatırımcı çok önemli ve Havzalılar olarak bizler misafirlerimize elimizden gelen desteği vermek zorundayız. Bizim önceliğimiz Havzamızın kalkınmasını sağlamak. Bunun için de birlik ve beraberlik içinde olmamız şart." diye konuştu.

Acar, HASTOP olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de, Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini belirterek, "Sanayici ve İş insanları olarak bizler de bu mücadelenin birer parçası olduğunuzun bilincindeyiz. Askerimizin sahada almış olduğu başarıyı bizler de ekonomik saha başarılarımız ile perçinlemeliyiz. Bu vesile ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve birliği için canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve saygı ile yad ediyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcıların sektörleri ile ilgili görüş ve önerileri alındı.