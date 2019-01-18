Son Dakika Haberleri: Hastop Yönetimi Toplandı

Hastop Yönetimi Toplandı

1 saat önce

Havza Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları Platformu (HASTOP) Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

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Havza Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları Platformu (HASTOP) Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) toplantı salonunda Havza TSO Meclis Başkanı Mustafa Başaran başkanlığında yapılan toplantıda, platformu oluşturan meslek odaları başkanları bir araya geldi.

Toplantıda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 100. yılı kutlamaları kapsamında ilçede yapılacak etkinliklere etkin katkı sağlanması görüşüldü.

Başaran, platformun kuruluş ilkeleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini anlatarak, "Önceliğimiz Havza'ya ve Havzalılara sahip çıkmak. HASTOP olarak 10 kişiyi temsil etmekteyiz. Bu gücü Havza için kullanmalıyız. Ancak o zaman Havza, Havza olur." dedi.

Başaran, HASTOP olarak MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın yanında olduklarını göstermek için kısa süre içinde basın açıklaması yapacaklarını ifade etti.

Toplantıda daha sonra meslek kuruluşları temsilcilerinin görüş ve önerileri dinlendi, HASTOP Genel Sekreteri Cihangir Şumnu tarafından yapacakları çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirildi.

Toplantıya Havza TSO Başkanı Erkan Acar, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat, Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Büyük, Havza Kahveciler Odası Başkan Yardımcısı Halit Kurtça, Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Yunus Emre Ergin ile Havza TSO Genel Sekreteri Arif Altun katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:30 Kaynak: AA

Havza, Güncel
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