Hastop Yönetimi Toplandı

Havza
Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Odaları Platformu (HASTOP) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) toplantı salonunda Havza TSO Meclis Başkanı Mustafa Başaran
başkanlığında yapılan toplantıda, platformu oluşturan meslek odaları başkanları bir araya geldi.
Toplantıda, Havza'nın gelişimi için HASTOP üyesi meslek kuruluşlarının önerileri değerlendirildi, yapılacak çalışmalar planlandı.
Başaran, platformun kuruluş ilkeleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Yaptığımız tespitler ve genel öneriler doğrultusunda Havza'da turizmin gelişmesi için yapılacak çalışmaların bir an evvel belirlenmesi ve hızlı şekilde hazırlanan projelerin uygulanması gerekmekte. Havza'ya değer katacak birçok kültürel ve tarihi varlığımız var. Bunlardan bizlerin bile doğru düzgün bilgisi yokken dışarıdan insanları nasıl getirebiliriz? Bu değerlerimizi öne çıkaracak çalışmalar yapmalıyız." dedi.
Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar
ise Havza OSB
'de 4. yer tahsisinin yapıldığını dile getirerek, "Birkaç gün içinde OSB'de fabrikalar için temel kazı çalışmalarına başlanacak. Havza'mıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Konuşmanın ardından meslek kuruluşlarının görüş ve önerileri dinledi, HASTOP Genel Sekreteri Cihangir
Şumnu tarafından yapılacak çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirildi.
Toplantıya Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekbolat, Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, Başkan Yardımcısı Şaban Döndür, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kuruluna Ömer Büyük, Havza Kahveciler Odası Başkan Yardımcısı Halit Kurtça, Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkan Yardımcısı Yunus Emre Ergin ile Havza TSO Genel Sekreteri Arif Altun
katıldı.