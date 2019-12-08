Son Dakika Haberleri: HASVAK 45'inci yılını kutladı
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HASVAK 45'inci yılını kutladı

6 saat önce

Ankara Temsilcisi Tuba Atav ve Doğan Burda Dergi Grubu Ankara Temsilcisi Erdal İpekeşen ödüle layık görüldü.

HASVAK 45'inci yılını kutladı, System.String[]
Ankara Temsilcisi Tuba Atav ve Doğan Burda Dergi Grubu Ankara Temsilcisi Erdal İpekeşen ödüle layık görüldü. Ödüllerini, DHA Ankara muhabirlerinden Gizem Karadağ aldı. HASVAK'ın aralıksız 45 yıldır hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Öztürk, amaçlarının hasta ve hastanelere yardım etmek olduğunu kaydetti. Öztürk, HASVAK'ın 45'inci yılını kutladıkları gecede, hazırlıkların HASVAK Gençlik Kolu üyelerine ait olduğunu söyleyerek, kendilerine teşekkür ettiğini dile getirdi.


- Ankara
Karadağ, Ankara, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:06 Kaynak: DHA
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