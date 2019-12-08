HASVAK 45'inci yılını kutladı
6 saat önce
Ankara Temsilcisi Tuba Atav ve Doğan Burda Dergi Grubu Ankara Temsilcisi Erdal İpekeşen ödüle layık görüldü.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:06 Kaynak: DHA
Temsilcisi Tuba Atav ve Doğan Burda Dergi Grubu Ankara Temsilcisi Erdal İpekeşen ödüle layık görüldü. Ödüllerini, DHA
Ankara muhabirlerinden Gizem Karadağ
aldı. HASVAK'ın aralıksız 45 yıldır hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Öztürk, amaçlarının hasta ve hastanelere yardım etmek olduğunu kaydetti. Öztürk, HASVAK'ın 45'inci yılını kutladıkları gecede, hazırlıkların HASVAK Gençlik Kolu üyelerine ait olduğunu söyleyerek, kendilerine teşekkür ettiğini dile getirdi.
- Ankara
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