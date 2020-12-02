Hasyurt Tarım Fuarı, kapılarını yeniden açacak - Son Dakika

Hasyurt Tarım Fuarı, kapılarını yeniden açacak

02.12.2020 10:19
Hasyurt Tarım Fuarı, kapılarını yeniden açacak, System.String[]

Antalya'da 1992 yılından bu yana düzenlenen ancak çeşitli nedenlerle 2015 yılında kesintiye uğrayan Türkiye'nin en önemli tarım fuarlarından Hasyurt Tarım Fuarı, yeniden kapılarını açıyor.

Antalya'da 1992 yılından bu yana düzenlenen ancak çeşitli nedenlerle 2015 yılında kesintiye uğrayan Türkiye'nin en önemli tarım fuarlarından Hasyurt Tarım Fuarı, yeniden kapılarını açıyor. Antalya Tarım Konseyi, Finike, Demre, Kumluca ve Elmalı Belediyeleri, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, Kumluca Ticaret Borsası ile bölge dinamikleri, Fuarın 24- 27 Mart 2021 tarihlerinde 'Batı Antalya Hasyurt Tarım Fuarı' adı altında yapılması için online toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya, ATAK ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Kumluca TSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, ziraat ve esnaf odası başkanları, tarım ilçe müdürleri ile ATSO, BAKA ve BAİB temsilcileri katıldı.

"Fuarı canlandırma kararı aldık"

Ali Çandır, bölge tarımına sahip çıkmak için 24 yıllık geçmişe sahip Hasyurt Tarım Fuarı'nı canlandırmak istediklerini söyledi. 2015 yılında ara verilen Fuarı, 24-27 Mart 2021 tarihlerinde yapmayı planladıklarını anlatan Çandır, "Bölgedeki başkanlarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda tarihi geçmişe sahip fuarımızı Batı Akdeniz Hasyurt Tarım Fuarı adıyla canlandırma kararı aldık. Fuarı 5 bin 400 metrekare kapalı alanda 'eski yerinde yeni tarzında' sloganıyla hayata geçirmek için yola çıktık. Pandemi mani olmazsa önümüzdeki yıl Fuarı düzenlemek istiyoruz" dedi.

"Ülkemizin yüz akı"

Demre, Kumluca, Finike ve Elmalı ilçelerinin Antalya tarım alanlarının 4'te 1'ine sahip olduğunu, Antalya'daki 100 metrekare örtüaltı üretimin 29 metrekaresinin bu ilçelerde yapıldığı, kayıtlı 4 çiftçiden 1'inin bu bölgede üretim yaptığına dikkat çeken Çandır, "Batı Akdeniz tarımsal üretimde ülkemizin yüz akı" dedi. Çandır, Büyükşehir Belediyesi'nin Fuara destek verdiğini bildirirken, "Sizlerin de desteğiyle Batı Akdeniz Hasyurt Tarım Fuarı en iyi tarım fuarları arasında yerini alabilir" diye konuştu.

Büyükşehirden destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, pandemi döneminde tarımın vazgeçilmez olduğunun görüldüğünü belirterek, Antalya'nın üretim merkezi Batı Antalya'da tarım fuarı düzenlenmesinin önemini vurguladı. Gürbüz, Batı Akdeniz Hasyurt Tarım Fuarı'na destek verdiklerini belirterek, fuarın hak ettiği yeri alacağını kaydetti.

"Batı Akdeniz'in böyle bir fuara ihtiyacı var"

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Hasyurt Tarım Fuarı'nın 1992 yılında Belediye Başkanı Adem Gökyar önderliğinde bir okulun bahçesinde 500 metrekare kapalı alanda 15 katılımcı ile başladığını anımsatırken, Belediye Başkanı Mahmut Esen zamanında ise 10 bin metrekare alanla Fuarın uluslararası üne kavuştuğunu söyledi. 2015 yılından beri düzenlenmeyen Fuarı, 2021 yılında canlandırmak istediklerini anlatan Geyikçi, "Tarımsal üretimde lider olan Batı Akdeniz'in böyle bir fuara ihtiyacı var. Bu Fuarı en iyi şekilde yapmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Batı Antalya'da belediye başkanları olarak ciddi bir dayanışma içerisindeyiz. Fuarın tekrar canlanması, eski günlerini kavuşması için çabalıyoruz. Tarım bu toprakların en önemli geçim kaynağı" diye konuştu.

KUTSO Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, tarımın bölge için önemini vurgularken, "Biz gücümüzü tarımdan alıyoruz. Bütün dinamiklerin içinde olduğu bir tarım fuarı, bölge tarımına ivme kazandıracaktır. Batı Antalya'nın bütün paydaşları el ele verirse çok güzel, büyük bir fuar düzenleyebiliriz" dedi.

Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, bölge olarak üretimde sıkıntılarının olmadığını pazarda sıkıntı yaşadıklarını bildirirken, Fuarın yeni pazarların kapısını açacağını söyledi.Toplantıya katılanlar, Batı Akdeniz Hasyurt Tarım Fuarı'nın bölge tarımı için önemini vurgularken, destek sözü verdi. - ANTALYA

Hasyurt Tarım Fuarı, kapılarını yeniden açacak
Hasyurt Tarım Fuarı, kapılarını yeniden açacak
Hasyurt Tarım Fuarı, kapılarını yeniden açacak
Hasyurt Tarım Fuarı, kapılarını yeniden açacak
Hasyurt Tarım Fuarı, kapılarını yeniden açacak

Akdeniz, Antalya, Hasyurt, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hasyurt Tarım Fuarı, kapılarını yeniden açacak - Son Dakika Ekonomi


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