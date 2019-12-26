Hat 2 Hereke - Karamürsel deniz seferlerine 1 gün ara - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hat 2 Hereke - Karamürsel deniz seferlerine 1 gün ara - Son Dakika

Hat 2 Hereke - Karamürsel deniz seferlerine 1 gün ara

6 saat önce

onarım çalışmaları nedeniyle 27 Aralık Cuma günü Hat 2 Hereke Karamürsel seferleri iptal edildi.

Hat 2 Hereke - Karamürsel deniz seferlerine 1 gün ara, System.String[]

onarım çalışmaları nedeniyle 27 Aralık Cuma günü Hat 2 Hereke Karamürsel seferleri iptal edildi.


Hereke iskelesinde bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 27 Aralık Cuma günü Hat 2 Hereke Karamürsel seferleri iptal edildi. Seferler çalışma sonrası yeniden açılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımını daha konforlu ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi için iskelelerinde bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi Hereke iskelesinde Büyükşehir Belediyesi'nce bakım-onarım çalışmaları yapılacak.


Hereke iskelesinde bakım-onarım çalışmaları 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. Çalışma süresince Hat 2 Hereke Karamürsel seferleri 12.00-12.35, 16.15-16.50 Karamürsel Hereke, 14.15-14.50, 17.30-18.05 Hereke Karamürsel seferleri iptal edildi. - KOCAELİ

Karamürsel, Aralık, Hereke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:10 Kaynak: İHA
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