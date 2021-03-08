Hat 525S ile Gebzelilerin ulaşımı rahatladı - Son Dakika

Hat 525S ile Gebzelilerin ulaşımı rahatladı

08.03.2021 13:24
Hat 525S ile Gebzelilerin ulaşımı rahatladı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin seferlere başladığı Hat 525S ile Gebzelilerin ulaşımı kolaylaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin seferlere başladığı Hat 525S ile Gebzelilerin ulaşımı kolaylaştı. Muhtarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın talebi ile seyahat süresini 80 dakikadan 35 dakika düşüren Hat 525S'i devreye aldık. Böyle vatandaşlarımızın seyahat süresini kısaltmış olduk" dedi.

Gebze Beylikbağı bölge halkı ve muhtarlarından gelen talep üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatı ile Gebze ile Darıca ilçeleri arasında ulaşımı kolaylaştıran Hat 525S seferlerine başlamıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan 525S numaralı otobüs hattının güzergahı, KBB otobüs garajı, Yavuz Selim Mahallesi, Ulus Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Osmangazi Marmaray, Darıca Marmaray, Sırasöğütler Mahallesi, Farabi Hastanesi ve Darıca Millet Bahçesi olarak belirlendi. Toplamda ortalama seyahat süresi 40 dakika olan hat günde 10 gidiş 10 geliş olmak üzere 20 sefer düzenleyecek. Gebzeli vatandaşları tek vasıta ile Marmaray tren istasyonları, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Darıca Millet Bahçesine ulaştıran ilk otobüs olma unvanını taşıyan Hat 525S, bölge sakinleri tarafından kullanılmaya başlandı.

"Seyahat süresini kısalttık"

Gebze ilçesi Yavuz Selim, Ulus, Hürriyet ve Beylik Bağı mahallelerinin muhtarları ile bir araya gelen Başkan Büyükakın, "Gebze'mizin Yavuz Selim, Ulus, Hürriyet ve Beylikbağı mahallerinde yaşayan vatandaşlarımızın Marmaray Tren istasyonlarına, Darıca Farabi Hastanesi'ne ve Darıca Millet Bahçesi'ne ulaşımı uzun sürüyordu. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın talebi ile seyahat süresini 80 dakikadan 35 dakika düşüren Hat 525S'i devreye aldık. Böyle vatandaşlarımızın seyahat süresini kısaltmış olduk. Bugün de bir araya geldiğimiz muhtarlarımızda teşekkürlerini ilettiler" şeklinde konuştu.

"Halkımız Marmaray'a tek vasıta ile artık ulaşabilecek"

Darıca sahile ve Marmaray istasyonuna direkt olarak ulaşabilecekleri bir hat talebinde bulunduklarını ifade eden Gebze Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Şükriye Kavran, "Allah razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim talebimize olumlu cevap verdi. Bu bölgedeki halkımız Marmaray'a tek vasıta ile artık ulaşabilecek. Ayrıca Farabi Hastanesine gitmek isteyen vatandaşlarımız da artık daha kısa sürede hastaneye erişebilecek. Ben sizlerin aracılığı ile Başkanımıza şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Hat 525S ile Gebzelilerin ulaşımı rahatladı
Hat 525S ile Gebzelilerin ulaşımı rahatladı
Hat 525S ile Gebzelilerin ulaşımı rahatladı
Hat 525S ile Gebzelilerin ulaşımı rahatladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmaray, Farabi, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hat 525S ile Gebzelilerin ulaşımı rahatladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa yoğdu Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı
Rahatsızlığı yüzünden sahnelere ara vermek zorunda kalan Rasim Öztekin, üzüntüsünü bu sözlerle anlatmıştı Rahatsızlığı yüzünden sahnelere ara vermek zorunda kalan Rasim Öztekin, üzüntüsünü bu sözlerle anlatmıştı         
22:24
Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu! Yunan yıldızın ciddi bir sorunu yok Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu! Yunan yıldızın ciddi bir sorunu yok         
22:10
Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin Erol Bulut: Futbolcularımızı rahat bırakın, beni eleştirin         
21:45
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi         
21:39
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 22:42:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hat 525S ile Gebzelilerin ulaşımı rahatladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei