Hat 805 ile Kandıra'ya aktarmasız ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hat 805'in güzergahını 15 kilometre artırdığını duyurarak Kandıra merkeze aktarmasız ulaşımın müjdesini verdi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Dairesi Başkanlığı koordinesinde UlaşımPark A.Ş. tarafından 805 numaralı hattın güzergahı, 15 kilometre uzatılarak son durağı Kandıra merkeze alındı. 18 Kasım 2019 Pazartesi gününden itibaren yeni güzergahında seferlerine başlayacak hat 805, bölge halkının Kandıra'ya ulaşımını aktarmasız olarak sağlayacak.



Yapılan düzenlemeden sonra hat 805'in güzergah mesafesi gidiş dönüş 124 kilometreye çıkarıldı. Hat, Pazartesi günü itibarıyla toplamda 3 gidiş 3 geliş 6 sefer gerçekleştirecek. Güzergah üzerinde vatandaşlar tarafından sıklıkla tercih edilecek hatta yapılan iyileştirme, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere seferlerine devam edecek hat 805, vatandaşları Kandıra merkeze aktarmasız ulaştıracak. - KOCAELİ