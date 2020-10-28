Hat sanatını grafitiyle yorumlayan sanatçının hayali, yurt dışındaki bir meydanda çalışma yapmak - Son Dakika

Hat sanatını grafitiyle yorumlayan sanatçının hayali, yurt dışındaki bir meydanda çalışma yapmak

28.10.2020 11:05
Hat sanatını grafitiyle yorumlayan sanatçının hayali, yurt dışındaki bir meydanda çalışma yapmak, System.String[]

Dünyada "Hattatların Reisi" kabul edilen Hasan Çelebi'nin bir eserini ilk kez Trabzon'da bir meydanda grafitiyle yorumlayan grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen, yurt dışındaki bir ülkenin meydanında da böyle bir çalışma yapmak istiyor.

Dünyada "Hattatların Reisi" kabul edilen Hasan Çelebi'nin bir eserini ilk kez Trabzon'da bir meydanda grafitiyle yorumlayan grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen, yurt dışındaki bir ülkenin meydanında da böyle bir çalışma yapmak istiyor.

İstanbul'da 1998 yılında grafiti sanatıyla ilgilenmeye başlayan Türkmen, 13 yaşında başladığı bu sanatı 22 yıldır sürdürüyor. Eğitim almadan kendi kendine öğrendiği grafiti sanatında kendisini geliştiren Türkmen, bugüne kadar Türkiye'nin farklı kentlerinde tuval olarak kullandığı duvarlarda yüzlerce çalışmasını eser olarak bıraktı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit olan Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, Müslüman boksör Dağıstan asıllı Habib Nurmagomedov, ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi olan siyahi Müslüman lider Malcolm X gibi isimleri grafitiyle duvarlara resmeden Türkmen, Suriyeli mülteci çocukların yaşadıkları zorluklara dikkati çekmek amacıyla yapılan bir çalışmaya da arkadaşlarıyla katkı sundu.

Son olarak, geleneksel hat sanatının yaşayan en büyük temsilcisi 83 yaşındaki Hasan Çelebi'nin, Neml suresi 40'ıncı ayetinin "Bu Rabb'imin lütuf ve ihsanıdır" anlamındaki kısmını yazdığı hattını, Trabzon'daki bir duvara grafitiyle resmeden Türkmen, bu çalışmasıyla hat sanatını grafitiyle yorumladı.

"Yaptığım işin isminin grafiti olduğunu öğrenmek iki yılımı aldı"

Türkmen, AA muhabirine, çocukluk döneminde İstanbul'daki evlerinin bulunduğu mahallelerine gelen gurbetçi ve turistlerin duvarlara yaptıkları grafitilerin ilgisini çektiğini, özellikle grafitiyi yapan kişinin imzasından etkilendiğini söyledi.

Türkmen, "Çok esrarengiz ve gizemli gelmişti bana. Kimse ne yazdığını da bilmiyordu, kimler tarafından yapıldığını da bilmiyordu. Bende bir merak uyandırdı ve onların imzasını taklit ederek başladım. Yaptığım işin isminin grafiti olduğunu öğrenmek iki yılımı aldı. Almanya'dan gelen bir öğretmenim bana bu yaptığım işin grafiti olduğunu ve çok farklı boyutlarda yapıldığını söyledi. O günden sonra yavaş yavaş bu işi öğrenmeye ve geliştirme başladım." ifadelerini kullandı.

Grafitinin Türkiye'de geliştiğine ve özellikle gençlerden büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Türkmen, "Bugünleri göreceğimi söyleselerdi hayal edemezdim çünkü halk ve polis tarafından sevilen bir insan değildim. Günümüzde artık her yerde, İstanbul'da olsun diğer şehirlerde olsun grafitiyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bunlar, grafitinin aslında Türkiye'de iyi bir konuma geldiğini gösterir." diye konuştu.

"Üstadın bir eserini yurt dışında yapmak çok güzel olabilir"

Türkmen, Türkiye'de bu işi profesyonel olarak yapan 100 civarında sanatçı olduğunu kaydederek, artık grafitinin çok farklı sanat dallarıyla bir arada kullanıldığını anlattı.

Geleneksel hat sanatının yaşayan en büyük temsilcisi 83 yaşındaki Hasan Çelebi'nin, Neml suresi 40'ıncı ayetinin "Bu Rabbimin lütuf ve ihsanıdır" anlamındaki kısmını yazdığı hattını, Trabzon'daki bir duvara grafitiyle yorumladığını anımsatan Türkmen, çalışmanın kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin himayesinde gerçekleştirilen proje kapsamında kent meydanındaki İskender Paşa Camisi'nin karşısında bulunan 130 metrekarelik duvarda 6 farklı renkte boya kullanarak 2,5 günde yaptığı çalışmadan onur duyduğunu vurgulayan Türkmen, "Bu işi yaparken çok keyif aldım. Hasan Çelebi'nin müsaadesi olursa başka bir eserini de yapmak istiyorum. Özellikle üstadın bir eserini yurt dışında yapmak çok güzel olabilir. Öyle bir imkan olursa yurt dışındaki bir meydanda, özellikle batıdaki ülkelerin birinde çalışmak isterim." dedi.

Hasan Çelebi, Türkiye, Trabzon, Türkmen, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hat sanatını grafitiyle yorumlayan sanatçının hayali, yurt dışındaki bir meydanda çalışma yapmak - Son Dakika

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