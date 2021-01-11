Hat sanatının zarif kalemi Ali Alparslan'ın ilk şahsi sergisi Fatih'te açıldı - Son Dakika

- Hat sanatının zarif kalemi Ali Alparslan'ın ilk şahsi sergisi Fatih'te açıldı

İSTANBUL - Hat sanatının zarif kalemi Ali Alparslan'ın 72 eserden oluşan ilk şahsi sergisi, Kadırga Sanat Galerilerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergiyi ziyaret eden Fatih Belediye Başkanı M. Fatih Turan, "Bu ilk şahsi sergisi zaten, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sergiler hem Fatih için hem İstanbul için çok kıymetli" açıklamasına yer verdi.

Hat sanatının zarif kalemi Ali Alparslan'ın ilk şahsi sergisi, Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadırga Sanat Galerileri'sinde sanatseverlerle buluştu. Sergide farklı koleksiyonerlerin ve hat sanatçısı, edebiyat ve sanat tarihçisi Ali Alparslan'ın öğrencilerinden temin edilen; Talik, Şikeste Talik, Celi Divani, Divani ve Rık'a yazıları bir araya getirildi. Sergi için hazırlanan katalogda 72 eserin yanı sıra sanatçının öğrencilerinden derlenen hatıra ve yazılara da yer verildi. Sanatseverlerin sergi ziyareti süresince 15 yıl önce vefat eden Ali Alparslan'ın 'Türk Hat Sanatını' anlattığı ses kaydı ziyaretçilere eşlik etti. Bugün açılan sergi, 29 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergiye çok sayıda sanatsever de katıldı.

"Kadırga Sanat Galerisi'nde açtığımız dördüncü sergimiz"

Bu sergilerin İstanbullular için çok kıymetli olduğunu söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Kadırga Sanat Galerisi bizim pandemi sürecinde açtığımız ve bundan sonra inşallah Fatih'e ve İstanbul'a hizmet verecek önemli bir sanat galerisi olacak. Bu sanat galerisinde açtığımız dördüncü sergimiz ama çok önemli bir sergi. Prof. Dr. Ali Alparslan hocamızın 72 tane eseri, çok farklı koleksiyonerlerin koleksiyonlarından buraya getirilerek sergileniyor. Bu ilk şahsi sergisi zaten, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sergiler hem Fatih için hem İstanbul için çok kıymetli. Bundan sonra sergilerimizi tüm sanatseverlerle buluşturacağız" dedi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Ali Alparslan'ın öğrencisi Ali Rıza Özcan açıklamasında, "Hocam 1925 yılında Çorlu'da doğdu. Daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etti. Haydarpaşa Lisesi'nde öğrenim görürken hat sanatına merak saldı. Doktora yapmak üzere İran'a gitti. Birçok yazma türü biliyordu. 5 çeşit yazıyı layıkıyla yazan bir hocamızdı. Hocamız ömrü hayatında böyle bir sergi yapmamıştı. Yurt dışında küçük çaplı sergileri olmuştur. Bu kadar sayıda bir eser ile ilk şahsi sergisi bu oldu. Ben 1983 yılında hocamıza talebe oldum. Hocamızın sık sık söylediği bir söz vardı: 'Hoca ve talebeyi ölüm ayırır.' Hocamız ile bizi de ölüm ayırdı. Hocamızın bu sergisini görmesini isterdim" sözlerine yer verdi.