"Hat Sanatının Zarif Kalemi Ali Alparslan" sergisi 11 Ocak'ta açılacak - Son Dakika

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen "Hat Sanatının Zarif Kalemi Ali Alparslan" adlı hat sergisi, 11 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadırga Sanat Galerileri'nde açılacak.

Sergide farklı koleksiyonerlerden ve hat sanatçısı, edebiyat ve sanat tarihçisi Ali Alparslan'ın öğrencilerinden temin edilen, talik, şikeste talik, celi divani, divani ve rika yazıları bir araya getirildi.

Sergi için hazırlanan katalogda, 72 eserin yanı sıra sanatçının öğrencilerinden derlenen hatıra ve yazılara da yer verildi. Sergi ziyareti süresince ayrıca Ali Alparslan'ın Türk hat sanatını anlattığı ses kaydı, ziyaretçilere eşlik edecek.

Açılışı Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sergi, 29 Ocak'a kadar görülebilecek.