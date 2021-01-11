"Hat Sanatının Zarif Kalemi Ali Alparslan" sergisi sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

Hat sanatçısı, edebiyat ve sanat tarihçisi Ali Alparslan'ın 72 eserinden oluşan "Hat Sanatının Zarif Kalemi Ali Alparslan" sergisi açıldı.

Alparslan'ın öğrencilerinin yanı sıra farklı koleksiyonerlerden temin edilen eserler, Fatih Belediyesi Kadırga Kültür ve Sanat Merkezi bünyesindeki Kadırga Sanat Galerileri'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Koleksiyonundaki Ali Alparslan eserleriyle sergiye katkıda bulunan Prof. Dr. Abdullah Uçman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rahmetli hocanın, Ali Bey'in ben 1970'li yıllardan beri, vefatına kadar yanında bulundum. Yakinen tanıyorum. Önce edebiyat fakültesinde öğrencisi oldum. Hoca hakikaten, onu tanıyanların belirttiği gibi, derviş meşrep, hoşsohbet bir insandı." dedi.

Uçman, Ali Alparslan'ın kapısının herkese her zaman açık olduğunu belirterek, "Kendisinden istenen bir şeyi asla geri çevirmezdi. Hoşgörülü bir insandı. Klasik geleneğimiz olan hat sanatında hocaları Necmettin Okyay ve Halil Özyazıcı'dan icazet almış ve o geleneği günümüzde sürdüren biriydi. Eski yazının 1928'den sonra kaldırılmasıyla beraber hat sanatı da adeta kaderine terk edilmiş bir vaziyetteydi. Ancak 1980'li yıllardan sonra tekrar ihya edilmesinde, yetiştirmiş olduğu talebeler, genç hattatlar, verdiği icazetler sayesinde çok büyük bir rolü olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Hocanın 72 milletten öğrencisi vardı. Bu yüzden de biz 72 eserden oluşan bir sergi hazırladık"

Prof. Dr. Muhammed Nur Doğan da Ali Alparslan'ın dünya çapında bir hattat olduğunu aktararak, "Hoca hem eski edebiyatta gerçekten önemli bir insandı hem de bizim yazılı ve sözlü kültürümüz noktasında deryaydı. Dünyanın her tarafından öğrencisi vardı." açıklamasında bulundu.

Doğan, Ali Alparslan'ın cömertliğine değinerek, "Hiçbir zaman bir yazısından para aldığını görmedim. Bir yazısını beğendiğiniz zaman hemen hediye ederdi. Çok çalışkan bir insandı. Bu sergi de çok başarılı bir sergi." değerlendirmesini yaptı.

Serginin küratörü Fatih Ömeroğlu ise sergi hakkında şunları kaydetti:

"Fatih ilçesi Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentiydi ve 72 milletten insan yaşıyordu. Yaptığımız son anket çalışmalarına göre hala 72 milletten insan yaşıyor burada. Hocayı tanıyanlar da çok iyi bilirler, 72 milletten öğrencisi vardı. Bu yüzden de biz 72 eserden oluşan bir sergi hazırladık sizler için. Bu sergiyi hazırlarken 170 kişiyle görüştük. 32 koleksiyonerle çalıştık ve 72 tane eseri sizin beğeninize sunuyoruz."

Koleksiyonerlerin arasında yer alan Ali Alparslan'ın öğrencilerinden Ali Rıza Özcan, "Hoca, ilmi şahsiyeti, hocalığı, sanatkarlığı, tevazusu, zarafet ve kibarlığı ile müstesna bir insandı. Bu sergi ve hocamızı yad etmek arzusu ve fikri uzun zamandır aramızda konuştuğumuz bir şeydi. Fatih Ömeroğlu bu işe soyundu. Listeler yapıldı, kimde hocamın yazıları varsa tespit edildi, toplanan eserler bir araya getirildi ve birazdan gezeceğimiz bu salondaki sergi ortaya çıktı." diye konuştu.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da açılış konuşmasında, "Kültüre ve sanata ev sahipliği yapmak bizim için bir vazifedir. Çünkü bu mekan, bulunduğunuz Fatih Belediyesi sınırları sıradan bir mekan değildir. Medeniyetimiz açısından bakıldığında, üretilmiş ne kadar değer varsa bu değerlerin neşet ettiği mekanlardan biridir." dedi.

Galeride bugün de Prof. Dr. Ali Alparslan hocanın çok kıymetli eserlerini sergileyeceklerini ifade eden Turan, "Ben serginin oluşumunda katkı sunan, bu eserleri biriktiren, saklayan değerli koleksiyonerlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sergi için hazırlanan katalogda 72 eserin yanı sıra sanatçının öğrencilerinden derlenen hatıra ve yazılara da yer verildi. Sanatseverlerin sergi ziyareti süresince Ali Alparslan'ın Türk hat sanatını anlattığı ses kaydı ziyaretçilere eşlik edecek.

Ali Alparslan'ın "Talik", "Şikeste Talik", "Celi Divani", "Divani" ve "Rık'a" yazılarının bir araya getirildiği sergi, 29 Ocak'a kadar görülebilecek.