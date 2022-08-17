Tayland'ın güneyinde isyancılar 3 kentte eş zamanlı saldırı düzenledi - Son Dakika
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Tayland'ın güneyinde isyancılar 3 kentte eş zamanlı saldırı düzenledi

17.08.2022 09:26
Tayland'ın güneyinde isyancılar 3 kentte eş zamanlı saldırı düzenledi

HAT Tayland'ın Müslümanların çoğunlukta olduğu güneyindeki Pattani, Narathiwat ve Yala bölgelerinde isyancılar, 3 farklı şehirde eş zamanlı bombalama ve kundaklama saldırısında bulundu.

HAT Tayland'ın Müslümanların çoğunlukta olduğu güneyindeki Pattani, Narathiwat ve Yala bölgelerinde isyancılar, 3 farklı şehirde eş zamanlı bombalama ve kundaklama saldırısında bulundu.

Tayland ordusu sözcüsü Pramote Promin, ülkenin güneyindeki Pattani, Narathiwat ve Yala'da 17 noktaya saldırı yapıldığını açıkladı.

Promin, 3 kentteki bombalama ve kundaklamalarda iş yerleri ve petrol istasyonlarının aralarında bulunduğu 17 noktanın hedef alındığını belirtti.

Saldırıları üstelenen henüz bulunmazken olaylarda 3 sivilin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Tayland'ın güneyindeki çatışmalar

Tayland'ın Müslümanların çoğunlukta olduğu güneyindeki Patani, Yala, Narathiwat bölgeleriyle Songkhla'nın Malayca konuşulan 5 yöresinde ilk kez 1980'lerin sonunda ortaya çıkan direniş hareketi, 2004'te yeniden alevlenmişti.

Yaşanan şiddet olaylarında 2004'ten bu yana 7 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Seçilmiş Yinglak Şinavatra hükümetinin 2013'te başlattığı barış görüşmeleri, ülkedeki siyasi karışıklık nedeniyle Aralık 2013'te askıya alınmıştı.

Görüşmeler 2014'te General Prayut Çan-oça liderliğindeki askeri darbenin ardından durmuş, daha sonra Prayut tarafından şartları yenilenerek devam etmişti.

Yeni şartlara göre, ayrılıkçı Patani Malay Ulusal Devrim Cephesi (BRN) barış görüşmelerinden çekilmiş ve bağımsızlık yanlılarının temsilini Mara Patani koalisyonu üstlenmişti.

Geçen yıl 3 Şubat'ta yapılan barış oturumunda, Tayland adına müzakereye katılan General Udomchai Thammasarorat'ın oturuma katılmayı reddetmesi üzerine Mara Patani temsilcileri, müzakereleri durdurmuştu.

Patani tarafı, General Udomchai'nin bundan önce diyalog sürecine katılacağı ve tüm gruplara saygı duyacağına yönelik açıklamalarıyla çeliştiğini öne sürmüş, Tayland hükümetinden masaya başka bir temsilci göndermesini talep etmişti.

Ocak 2020'de, Tayland hükümeti 6 yıl aradan sonra BRN ile barış görüşmelerini yeniden başlatmıştı. Görüşmede, Taylandlı yetkililerle BRNtemsilcileri barış müzakerelerin sürdürülmesi için genel ilkeler ve yol haritası konusunda mutabakata varmıştı.

Kovid-19 nedeniyle taraflar arasında uzun süredir yüz yüze görüşme yapılmazken barış müzakerelerinin yeniden başladığı 2020'nin başından bu yana 3 çevrim içi toplantı gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

Pattani, Tayland, Güncel, Son Dakika

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