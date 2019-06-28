Hat-Trick Heroes: Bruce Dyer vs Leicester
1 saat önce
1998 FA Cup'taki Leicester City'ye karşı Crystal Palace için Bruce Dyer'in hünerinin üç hedefine de bakın. Dyer, 1994-1995 yılları arasında Kartallarla dört yıl geçirdi ve 135 maçta 37 gol attı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:06
1998 FA Cup'taki Leicester City'ye karşı Crystal Palace
için Bruce Dyer'in hünerinin üç hedefine de bakın. Dyer, 1994-1995 yılları arasında Kartallarla dört yıl geçirdi ve 135 maçta 37 gol attı.
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