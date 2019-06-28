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Hat-Trick Heroes: Bruce Dyer vs Leicester

1 saat önce

1998 FA Cup'taki Leicester City'ye karşı Crystal Palace için Bruce Dyer'in hünerinin üç hedefine de bakın. Dyer, 1994-1995 yılları arasında Kartallarla dört yıl geçirdi ve 135 maçta 37 gol attı.

1998 FA Cup'taki Leicester City'ye karşı Crystal Palace için Bruce Dyer'in hünerinin üç hedefine de bakın. Dyer, 1994-1995 yılları arasında Kartallarla dört yıl geçirdi ve 135 maçta 37 gol attı.
Hat-Trick Heroes: Bruce Dyer vs Leicester
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:06 
Crystal Palace, Leicester City FC, Spor
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