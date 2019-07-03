Hat-Trick Kahramanları: Angelino Vs Leicester U23
38 dakika önce
İspanyol solcu Angeliño'sundan bu çarpıcı şapka numarasına bir göz atın. Manchester City, PSV'ye satılmasından sadece bir yıl sonra sözleşmesinde bir geri alım maddesi aktive edecek.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:05
İspanyol solcu Angeliño'sundan bu çarpıcı şapka numarasına bir göz atın. Manchester City
, PSV'ye satılmasından sadece bir yıl sonra sözleşmesinde bir geri alım maddesi aktive edecek.
Max Kruse imzayı attı, ilk hedefini açıkladı!
Adı Galatasaray ile anılan Hector Herrera, Atletico Madrid'e transfer oldu
Fenerbahçe Max Kruse transferini açıkladı!
Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna kattı