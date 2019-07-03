Son Dakika Haberleri: Hat-Trick Kahramanları: Angelino Vs Leicester U23
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Hat-Trick Kahramanları: Angelino Vs Leicester U23

38 dakika önce

İspanyol solcu Angeliño'sundan bu çarpıcı şapka numarasına bir göz atın. Manchester City, PSV'ye satılmasından sadece bir yıl sonra sözleşmesinde bir geri alım maddesi aktive edecek.

İspanyol solcu Angeliño'sundan bu çarpıcı şapka numarasına bir göz atın. Manchester City, PSV'ye satılmasından sadece bir yıl sonra sözleşmesinde bir geri alım maddesi aktive edecek.
Hat-Trick Kahramanları: Angelino Vs Leicester U23
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:05 
Manchester City, Spor
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