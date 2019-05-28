Hat-Trick Kahramanları: Ruben Loftus-Cheek Vs BATE
2 saat önce
Ruben Loftus-Cheek'in Chelsea için ilk şapka numarasını, Avrupa Ligi grup aşamalarında BATE Boris'e karşı 3-1 galibiyette izlediğini izleyin. Genç İngiliz orta saha oyuncusu menajeri Loftus-Cheek tarafından geri ödendiği için menajeri Maurizio Sarri tarafından başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:06
Ruben Loftus-Cheek'in Chelsea
için ilk şapka numarasını, Avrupa
Ligi grup aşamalarında BATE Boris'e karşı 3-1 galibiyette izlediğini izleyin. Genç
İngiliz orta saha oyuncusu menajeri Loftus-Cheek tarafından geri ödendiği için menajeri Maurizio Sarri tarafından başlatıldı.
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