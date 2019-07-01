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Hat-Trick Kahramanları: Ruud van Nistelrooy Vs Levante

7 dakika önce

Real Madrid'in Hollandalı forvet oyuncusu Ruud van Nistelrooy'un Levante'ye karşı bu muhteşem oyununu yeniden yaşayın. Üç harika takım çalışması için üç harika sonuç.

Real Madrid'in Hollandalı forvet oyuncusu Ruud van Nistelrooy'un Levante'ye karşı bu muhteşem oyununu yeniden yaşayın. Üç harika takım çalışması için üç harika sonuç.
Hat-Trick Kahramanları: Ruud van Nistelrooy Vs Levante
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:06 
Real Madrid, Levante, Spor
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