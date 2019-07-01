Hat-Trick Kahramanları: Ruud van Nistelrooy Vs Levante
7 dakika önce
Real Madrid'in Hollandalı forvet oyuncusu Ruud van Nistelrooy'un Levante'ye karşı bu muhteşem oyununu yeniden yaşayın. Üç harika takım çalışması için üç harika sonuç.
Real Madrid
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:06
'in Hollandalı forvet oyuncusu Ruud van Nistelrooy'un Levante
'ye karşı bu muhteşem oyununu yeniden yaşayın. Üç harika takım çalışması için üç harika sonuç.
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