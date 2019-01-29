Hat-trick Yapan Yunus Akgün Maçın Topunu Aldı
1 saat önce
Boluspor maçında hat-trick yapan Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, hatıra olsun diye maçın topu aldı.
Boluspor
maçında hat-trick yapan Galatasaray
'ın genç futbolcusu Yunus Akgün
, hatıra olsun diye maçın topu aldı. Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu rövanşında Galatasaray'ın sahasında Boluspor'u 4-1 yendiği karşılaşmada sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Yunus Akgün gösterdiği performansla takdir topladı. Karşılaşmada 3 gol atarak A Takım kariyerinde ilk kez hat-trick sevinci yaşayan Yunus, 1 de asist yaptı.
18 yaşındaki futbolcu, müsabakanın ardından hatıra olsun diye maçın oynandığı topu alarak stattan ayrıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:51 Kaynak: İHA
Boluspor Maçında Hat-Trick Yapan Yunus Akgün, Gözyaşlarını Tutamadı
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