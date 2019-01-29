Son Dakika Haberleri: Hat-trick Yapan Yunus Akgün Maçın Topunu Aldı

Hat-trick Yapan Yunus Akgün Maçın Topunu Aldı

1 saat önce

Boluspor maçında hat-trick yapan Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, hatıra olsun diye maçın topu aldı.

Hat-trick Yapan Yunus Akgün Maçın Topunu Aldı, System.String[]
Boluspor maçında hat-trick yapan Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, hatıra olsun diye maçın topu aldı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Galatasaray'ın sahasında Boluspor'u 4-1 yendiği karşılaşmada sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Yunus Akgün gösterdiği performansla takdir topladı. Karşılaşmada 3 gol atarak A Takım kariyerinde ilk kez hat-trick sevinci yaşayan Yunus, 1 de asist yaptı.

18 yaşındaki futbolcu, müsabakanın ardından hatıra olsun diye maçın oynandığı topu alarak stattan ayrıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:51 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boluspor Maçında Hat-Trick Yapan Yunus Akgün, Gözyaşlarını Tutamadı Alman Basını, Schalke 04 Forması Giyen Franco Di Santo'nun Galatasaray İçin İstanbul'a Geldiğini Yazdı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Galatasaray'da Başkanlık Sistemi Var Japonya'dan Bir Takım, Galatasaraylı Maicon İçin Transfer Teklifinde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 00:18:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hat-trick Yapan Yunus Akgün Maçın Topunu Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]