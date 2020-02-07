Hatalı 1 YTL'yi, 100 bin liraya satışa çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatalı 1 YTL'yi, 100 bin liraya satışa çıkardı - Son Dakika

Hatalı 1 YTL'yi, 100 bin liraya satışa çıkardı

6 saat önce

GAZİANTEP'te yaşayan Ümit Nuri Gültekin (46), yıllardır sakladığı hatalı kesim yapılan 1 YTL banknotu, 100 bin liraya satışa çıkardı.

Hatalı 1 YTL'yi, 100 bin liraya satışa çıkardı, System.String[]

GAZİANTEP'te yaşayan Ümit Nuri Gültekin (46), yıllardır sakladığı hatalı kesim yapılan 1 YTL banknotu, 100 bin liraya satışa çıkardı.

İslahiye'de esnaflık yapan Ümit Nuri Gültekin, 2005 yılında özel bir şirkette çalıştığı dönemde maaşını çektiğinde hatalı kesim yapılan 1 YTL'yi fark etti. Gültekin, aldığı parayı daha sonra hatıra olarak saklamaya başladı. Tedavülden kalkan parayı halen sakladığını ve koleksiyon meraklıları için satışa çıkardığını anlatan Gültekin, hatalı 1 YTL için 100 bin lira istediğini söyledi. Bir hafta boyunca paranın benzerinin olup olmadığını araştırdığını ve hatalı basım 1 YTL ile ilgili sonuca ulaşamadığını anlatan Gültekin, şöyle konuştu: "Böyle hatalı kesilen ve tedavülden kalkan 1 YTL yok. Bu paradan Türkiye'de bir tek bende olduğunu zannediyorum. Kıymetli bir para olduğu için antika değeri taşıyor ve ben de parayı 100 bin liraya satıyorum. Yıllardır kasada sakladım, inşallah sakladığıma değer ve 100 bin liraya koleksiyonculara veririm. Alacağım parayı da hayır işlerinde kullanacağım. 1 YTL belki de kaderimi değiştirecek" dedi.


Nuri Gültekin, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:07 Kaynak: DHA
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