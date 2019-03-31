Son Dakika Haberleri: Hatalı Adres Kaydı Nedeniyle Oyunu Kullanamadı

Hatalı Adres Kaydı Nedeniyle Oyunu Kullanamadı

45 dakika önce

Çekmeköy'de ikamet eden Halim Borak, bir vatandaşın yaptırdığı hatalı adres kaydı nedeniyle, yerel seçimde oyunu kullanamadı.

Hatalı Adres Kaydı Nedeniyle Oyunu Kullanamadı, System.String[]
Çekmeköy'de ikamet eden Halim Borak, bir vatandaşın yaptırdığı hatalı adres kaydı nedeniyle, yerel seçimde oyunu kullanamadı.

Edinilen bilgiye göre, basında yer alan " İstanbul'da seçim şaibesi" başlıklı haber üzerine, Çekmeköy İlçe Nüfus Müdürlüğü iddialara ilişkin olayı inceledi.

Mernis kayıtları ve arşiv evraklarında yapılan incelemede, S.K. isimli vatandaşın 19 Kasım 2018 günü İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne, M.K. adına kayıtlı İGDAŞ faturası ile geldiğini belirledi.

Fatura üzerinde yer alan Merkez Mahallesi Erenler Caddesi Çekmeköy adresine, adres kaydının yapılması gerekirken, mahalle, kapı ve daire numarası aynı olan ancak sadece "Erenler Caddesi" sehven Eren Sokak şeklinde memur tarafından işlem sırasında S.K.'nın yüzüne karşı okundu.

S.K.'nın bunu onaylaması üzerine, adres kaydı oluşturuldu.

Yerel seçimler için 4 Ocak 2019-17 Ocak 2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan seçmen listeleriyle ilgili itirazlar ve düzeltmeler yapıldı. Bu askı sürecinde düzeltmeler yapılırken, söz konusu haberde adı geçen Halim Borak adlı vatandaşın müracaatı olmadığı için adı seçmen listelerinde yer almadı.

Halim Borak, 26 Mart 2019 tarihinde adres kaydının oluşturulması için İSKİ faturasıyla İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne başvurdu. Borak'ın Merkez Mahallesi Eren Sokak Çekmeköy adresine kaydı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:15 Kaynak: AA

Çekmeköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyunu Kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel Seçimlerdeki Başarı Merkezi Sisteme Güç Katacaktır Oyuncu Hande Erçel, Menajerlik Şirketiyle Davalık Oldu Oyunu Kullanan Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Mesaj Türkiye Sandığa Gitti! Sonuçlar Yine En Hızlı ve Anlaşılır Biçimde Haberler.com'da
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 16:00:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatalı Adres Kaydı Nedeniyle Oyunu Kullanamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]