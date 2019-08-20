Son Dakika Haberleri: Hatalı araç parklarına göz açtırılmıyor
Son Dakika Güncel Haber

Hatalı araç parklarına göz açtırılmıyor

1 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde hatalı araç parkı yapan sürücülere göz açtırılmıyor.

Hatalı araç parklarına göz açtırılmıyor, System.String[]
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde hatalı araç parkı yapan sürücülere göz açtırılmıyor.

Adıyaman'ın kent merkezinde park yasağı bulunan alanlara park yapılmaz levhasının bulunmasına rağmen araçlarını park eden araç sürücülerine trafik polisleri tarafından cezai işlem uygulanıyor.

Cadde ve sokaklarda park edilmez levhasının bulunmasına rağmen park eden araçların sürücülerine ise para cezası kesiliyor. 108 TL Cezai işlem uygulanan araçlar aynı zamanda çekiciyle de oto parklara çektiriliyor.

Hatalı araç parklarına göz açtırmayan polis ekipleri denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi. - ADIYAMAN
Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'li Atila Sertel'den İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili önemli iddia
Son Dakika! İtalya Başbakanı Conte istifasını açıkladı İkinci el araç alanların Eylül ayından itibaren aracı aldığı gün sigorta yaptırması gerekecek Bursalı fırıncı 1,5 lira olan ekmeğin fiyatını 1 liraya düşürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 17:23:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatalı araç parklarına göz açtırılmıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]