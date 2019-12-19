Hatalı basım 100 lira, 100 bin liradan satışa çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatalı basım 100 lira, 100 bin liradan satışa çıkarıldı - Son Dakika

Hatalı basım 100 lira, 100 bin liradan satışa çıkarıldı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta, fırıncı Serdar Edikli, müşterisinden aldığı hatalı basılmış 100 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 100 bin liradan satışa çıkarttı.

Kahramanmaraş'ta, fırıncı Serdar Edikli, müşterisinden aldığı hatalı basılmış 100 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 100 bin liradan satışa çıkarttı.

Edikli, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinde hesapları topladığı sırada basımı hatalı parayı fark ettiğini söyledi. Paranın ön yüzeyinin sağ üst köşesinde 100 yerine basım hatası nedeniyle 10 yazdığını ve son rakamın üstünde de yukarıdan aşağıya uzanan gri şerit bulunduğunu aktaran Edikli, paranın sahte olduğunu düşündüğünü anlattı.

Edikli, 100 lirayı para kontrol cihazına tuttuğunu ve gerçek olduğunu öğrendiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bankaya da götürdüm ve oradan da gerçek olduğunu söylediler. İnternetten biraz araştırma yaptım ve benzer paralarla denk geldim. İnternette banknotunda sıfır eksik olan hatalı basılmış 50 lira ve 100 lira gördüm. 50 liranın sahibi olan arkadaş, parayı 50 bin liradan satışa çıkartmış. 100 liranın sahibi ise paha biçilemez olarak söylemiş. Ben de bu 100 liraya karşılık 100 bin lira istiyorum. İnternetteki o haberleri görünce ben de bir şansımı denemek istedim."

Edikli, koleksiyonerlerin paraya ilgi göstermesini beklediğini sözlerine ekledi.

Hatalı basım 100 lira, 100 bin liradan satışa çıkarıldı

Kahramanmaraş, Edikli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hatalı basım olan 100 lirayı, 100 bin liradan satışa çıkardı
Eşini öldürdüğü öne sürülen uzman çavuşun "İstem dışı oldu" sözlerine mahkeme başkanı tepki gösterdi İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız!

Son Dakika Haberleri
23:59 Zonguldak yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı-ek - Son Dakika
23:57 Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika
23:56 Siirt'teki tatbikatta kadın polisler ilk kez toma kullandı - Son Dakika
23:56 Spor trabzonspor-altay maçının ardından - Son Dakika
23:56 "2. İstanbul Art Show" sanat fuarı açıldı - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 00:03:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatalı basım 100 lira, 100 bin liradan satışa çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]