Hatalı basım 100 lirayı, 100 bin liradan satışa çıkardı - Son Dakika
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Hatalı basım 100 lirayı, 100 bin liradan satışa çıkardı

25.05.2023 20:08

Elazığ'da bir vatandaş, bankamatikten çektiği paraların arasındaki 100 TL'nin diğerlerinden farklı olduğunu gördü. Kısa bir araştırmadan sonra paranın hatalı basım olduğunu öğrenen vatandaş, 100 lirayı, 100 bin liradan satışa çıkardı.

Elazığ'da yaşayan Besime Ata, maaşını aldıktan sonra parasını saymaya başladı. Ata, bu sırada 100 liralık banknotuna baktığında bir sıfır olmadığını gördü. İlk başta paranın sahte olabileceğini düşünen Ata, ardından internet üzerinden yaptığı araştırmada parada basım hatası olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Ata, 100 liralık banknotunu 100 bin liraya satışa çıkardı. Alıcı olması dahilinde parayı satacağını aktaran Ata, aksi taktirde satmayı düşünmediğini hatıra olarak saklayacağını ifade etti.

Hatalı basım 100 lirayı, 100 bin liradan satışa çıkardı

"SADECE BİR TANE SIFIR VAR"

Hatalı basım 100 lirayı maaşını aldıktan sonra para sayarken fark ettiğini belirten Besime Ata, "Geçtiğimiz aylarda maaşımı alıp eve gittim. Evde maaşımı sayarken bu 100 lirada bir eksiklik olduğunu gördüm. 100 liranın bir sıfırı eksikti ve bir miktar boya kalıntısı vardı. Bu durumu fark edince araştırmaya başladım. Paranın sahte olduğunu düşündüm. Daha sonra internetten bir araştırma yaptım ve bu paranın hatalı basım olduğunu anladım. Türkiye'de birkaç tane daha böyle hatalı basım para var. Benim elimdeki 100 lira da bunlardan bir tanesi. Normalde iki adet sıfır olması gerekirken benim paramda baskı hatasından kaynaklı sadece bir tane sıfır var" dedi.

Hatalı basım 100 lirayı, 100 bin liradan satışa çıkardı

"TEKLİFLERİ DEĞERLENDİREBİLİRİZ"

Parayı harcamayı düşünmediğini aktaran Ata, "Bu parayı harcamayı düşünmüyorum. Tabi ki gelen teklifler olursa değerlendirebiliriz. Şu anda 100 bin liralık bir değer belirledik. Alan olmasa da biz bu parayı hatıra olarak saklayacağız. İlk fark ettiğimiz anda kardeşlerimle birlikte güzel duygular yaşadık. O günü bize hatırlatması için bu parayı ömür boyu saklayacağız" diye konuştu.

Hatalı basım 100 lirayı, 100 bin liradan satışa çıkardı
Kaynak: İHA
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Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatalı basım 100 lirayı, 100 bin liradan satışa çıkardı - Son Dakika


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