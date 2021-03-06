Hatalı basım 100 lirayı, kanser hastalarının tedavisi için satmak istiyor - Son Dakika

Hatalı basım 100 lirayı, kanser hastalarının tedavisi için satmak istiyor

06.03.2021 08:06
Hatalı basım 100 lirayı, kanser hastalarının tedavisi için satmak istiyor, System.String[]

ANTALYA'da kabin memuru Saadet Sarı (34), eline geçen hatalı basım 100 lirayı, kanser hastası çocukların tedavisinde kullanılmak üzere satmak istiyor.

ANTALYA'da kabin memuru Saadet Sarı (34), eline geçen hatalı basım 100 lirayı, kanser hastası çocukların tedavisinde kullanılmak üzere satmak istiyor. Hatalı basım paraların artık sanıldığı kadar değerli olmadığını söyleyen Sarı, ellerinde bu şekilde para bulunanlara da 'Kanser hastalarının tedavisi için kullanılsın' çağrısında bulundu.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve bir havayolu şirketinde kabin memuru olarak görev yapan Saadet Sarı, ödemelerini yapmak için ayırdığı paraların arasında, hatalı basım 100 lirayı arkadaşının dikkati sayesinde buldu. Sarı, parayı incelediğinde üzerinde '100' yerine '10' yazdığını gördü. Saadet Sarı, internetten araştırdığında benzer şekilde çok fazla hatalı basım para olduğunu tespit etti.

Bu paraların sahipleri tarafından astronomik fiyatlara satışa çıkarıldığına tanık olan Sarı, elindeki paranın değerinin bu olmadığını düşünüp farkındalık yaratmaya karar verdi. Sarı, hatalı basım parayı satarak bir kurum veya kuruluş aracılığıyla kanser hastalarının tedavilerinde kullanmak için bağışlamaya karar verdi. Bunu yaparken de ellerinde benzer şekilde hatalı basım para bulunanlarla da 'Askıda Para' kampanyası yaparak, birçok kişinin hayatını kurtarabileceklerini düşündü.'FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİM'Son zamanlarda çok fazla hatalı basım paranın ortaya çıktığını söyleyen Saadet Sarı, "Bu paraların genellikle rakam üzerinden ölçülen miktarları var ama esasında bir şeyin değerli olabilmesi için ender olması lazım. Bu paranın Merkez Bankası'nın yapmış olduğu hatadan dolayı belki aynı seriye ait binlerce paranın olması buna bir özel anlam yüklemiyor. Dolayısıyla satışında büyük rakamların talep edilmesi söz konusu olamaz. Ama ben bu parayla bir farkındalık yaratmak istedim" dedi.Kanser tedavisinin masraflı olduğunu belirten Sarı, "Elinde bu paralardan olan kişiler de benim gibi düşünürse 'Askıda Para' gibi bir şey başlatmış oluruz. Burada kanser hastası çocuklar var. Ülkelerin geçiş dönemlerini yaşadıkları dönemlerde bu hastalıklar yerinde saymıyor. Masraflar hep aynı şekilde devam ediyor ve bazı aileler bu duruma cevap veremiyor. Cevap verilemediği yerde de kanser gibi ciddi hastalık grubuna sahip insanların hayatları belki son buluyor" diye konuştu.'ÖLÜMCÜL HASTALIKLARA ÇARE OLABİLİR'Paraların belki bir amaç uğruna satılabileceğini söyleyen Sarı, "Bir insan 100 lira için 100 bin lira niye ödesin. Ama bir amaç uğruna yapılırsa belki satılabilir. Birçok insanda bu tür paralar var. Onlar da isterse bu paralar bir havuzda toplanabilir. Bu paralar birçok ailede ölümcül hastalıklara çare olabilir. Yardımlaşabilir, iş birliği içerisinde olabiliriz" dedi.

Bu tür hatalı basım paraların aslında bir değeri olmadığını belirten Sarı, "Ben bu paranın satışından gelecek geliri kanser hastaları için kullanmak istiyorum. Bununla ilgili gerekli kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olabilirim. Paranın alıcısı olan kişiler de bir araya gelebilir. Suistimale açık bir konu olduğu için dengeli gitsin isterim. Diğer hatalı basım lirası olan kişilere de seslenmek isterim. Bu paraların gerçekte bir değeri yok. Ama bu paralar çok güzel bir amaç için değerlendirilebilir. Yüzlerce veya binlerce liralara satılıp yüzlerce insana fayda sağlayabiliriz" diye konuştu.


Hatalı basım 100 lirayı, kanser hastalarının tedavisi için satmak istiyor
Hatalı basım 100 lirayı, kanser hastalarının tedavisi için satmak istiyor
Hatalı basım 100 lirayı, kanser hastalarının tedavisi için satmak istiyor
Hatalı basım 100 lirayı, kanser hastalarının tedavisi için satmak istiyor

Muratpaşa, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatalı basım 100 lirayı, kanser hastalarının tedavisi için satmak istiyor - Son Dakika


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