Hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı - Son Dakika

Hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı

25.11.2020 09:04
Hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı, System.String[]

MUŞLU esnaf Volkan Akaydın, hatalı basım 200 TL'lik banknotunun koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satılığa çıkardı.

MUŞLU esnaf Volkan Akaydın, hatalı basım 200 TL'lik banknotunun koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satılığa çıkardı.

Günü gelen ödemesini yapmak üzere banka ATM'sinden para çeken Volkan Akaydın, banknotlardan birinde Atatürk fotoğrafının üzerinden kırmızı bir şerit geçtiğini görünce ilgili bankanın şubesine gitti. Akaydın'ın şikayeti üzerine parayı inceleyen görevliler sahte olmadığını ancak parada baskı hatası olduğunu belirtti. Görevliler, parayı Akaydın'a iade etti. Banka görevlileri, Akaydın'dan paranın kendilerine iade edilmesi halinde yerine 200 TL'lik banknot verebileceklerini bildirdi.

Baskı hatalı parayı iade etmeyi kabul etmeyen Volkan Akaydın, "Parayı bankadan çektikten sonra Atatürk resminin üzerinde boydan boya şerit şeklinde çekilmiş bir tabaka gördüm. Önce sahte olduğunu düşündüm. Banka personeline sorunca sahte olmadığını anladım. Diğer 200'lük banknotlarla karşılaştırdım. Fakat hiç birinde böyle bir baskı hatasına rastlamadım. Yaklaşık bir ay önce televizyonlarda 50 TL'lik bir banknotta baskı hatasına dair bir haber vardı. Koleksiyoncular paranın peşine düşmüştü. Bendeki banknotta baskı hatası bariz ortada. Koleksiyonculardan gelecek mantıklı tekliflere açığım" diye konuştu.

Hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı
Hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı
Hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı
Hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı

Mustafa Kemal Atatürk, Banka, Esnaf, ATM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı - Son Dakika


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