Hatalı basım banknotları DMD hastası çocuğunun tedavisi için satışa çıkardı - Son Dakika

Hatalı basım banknotları DMD hastası çocuğunun tedavisi için satışa çıkardı

ISPARTA – Isparta'da bankadan aldığı 100 TL'lerden ikisinin hatalı basıldığını fark eden Emre Altuğ, bu banknotları 250 bin liraya satışa çıkardı. Altuğ, banknotları satabilmesi durumunda elde edeceği parayı, 10 yaşındaki DMD hastası çocuğunun tedavisinde kullanacağını belirtti.

Isparta'da gazete sahibi olan 41 yaşındaki Emre Altuğ, bankadan aldığı paraları incelerken köşesinde rakamların bir kısmı olmayan hatalı basım 100 TL'lik 2 adet banknot olduğunu gördü. 2 adet hatalı basım 100 TL'ye 250 bin lira istediğini belirten Altuğ, "Değerli para olduğunu biliyorduk. Bana da denk geldi. Görünce çok şaşırdım. İlgimizi çekti. İlk kez böyle bir durumla karşılaştım" dedi.

Hatalı basılan banknotları satışa çıkaran Altuğ, 2 hatalı banknot için 250 bin TL istediğini ve bu parayı 10 yaşındaki DMD hastası çocuğunun tedavisinde kullanacağını söyledi.