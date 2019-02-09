Hatalı Dönüş Kaza Getirdi 1 Ölü, 2 Yaralı

Hatalı dönüş kaza getirdi 1 ölü, 2 yaralıDenizli'nin Pamukkale ilçesinde, kural ihlali yaparak diğer yola hatalı döndüğü öne sürülen otomobile kamyonun çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Hatalı dönüş kaza getirdi 1 ölü, 2 yaralı



Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kural ihlali yaparak diğer yola hatalı döndüğü öne sürülen otomobile kamyonun çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Bağbaşı Mahallesi Acıpayam Bulvarı'ndaki Kent Ormanı Kavşağı'nda meydana geldi. Saraylar Caddesi'nden Acıpayam Bulvarı'na gitmek için kural ihlali yaparak hatalı dönüş gerçekleştirdiği öne sürülen Şeyma Kasterli yönetimindeki 09 YM 859 plakalı otomobile, Himmet Akbaş yönetimindeki 20 KD 201 plakalı kamyon, sol ön kapı tarafından çarptı. Otomobil, savrularak kaldırıma çıktı. Kazada sürücü Kasterli, annesi Kübra Kasterli ve dayısı Halil Verim, otomobilde sıkışarak yaralandı. Kamyon sürücüsü Akbaş ise kazayı yara almadan atlattı.



Haber verilmesiyle kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı halil Verim, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen öldü. Sürücü Kasterli'nin sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kamyon şoförü Akbaş, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, seyir halindeki kamyonun önüne çıkan otomobile çarpması ve savrulan aracın kaldırıma çıkması yer aldı.

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