Son Dakika Haberleri: Hatalı Dönüş Kazaya Sebep Oldu

Hatalı Dönüş Kazaya Sebep Oldu

57 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazası maddi hasar meydana geldi.

Hatalı Dönüş Kazaya Sebep Oldu, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazası maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Ünye'nin Yüceler Mahallesi Devlet Sahil Yolu'nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'den Fatsa istikametine gitmekte olan Serkan K. idaresindeki 52 LM 545 hafif ticari araç orta şeritten sol şeride geçmek isterken aynı istikamette sol şeritten gitmekte olan Muhammet C.'nin kullandığı 52 LJ 520 plaklı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Muhammet C.'nin kullandığı otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğini yıktıktan sonra durabildi. Kazada yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:09 Kaynak: İHA

Ordu, Ünye, 3. Sayfa
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