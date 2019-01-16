Hatalı Dönüş Kazaya Sebep Oldu... Kaza Anı Kamerada
1 saat önce
Hatalı dönüş kazaya sebep oldu.
Hatalı dönüş kazaya sebep oldu... Kaza anı kamerada
ORDU - Ordu
'nun Ünye
ilçesinde meydana gelen trafik kazas maddi hasarla atlatıldı.
Kaza, Ünye'nin Yüceler Mahallesi Devlet Sahil Yolu
'nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye'den Fatsa
istikametine gitmekte olan Serkan
K. idaresindeki 52 LM 545 hafif ticari araç U dönüşü yapmak isterken aynı istikamette sol şeritten gitmekte olan Muhammet C.'nin kullandığı 52 LJ 520 plaklı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Muhammet C.'nin kullandığı otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğini yıktıktan sonra durabildi. Kazada yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:07 Kaynak: İHA
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