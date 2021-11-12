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Hatalı dönüş sebebiyle minibüs kaza yaptı: 10 yaralı - Son Dakika

Hatalı dönüş sebebiyle minibüs kaza yaptı: 10 yaralı

12.11.2021 17:12

Bursa'da İzmir-İstanbul-Ankara çevre yolunda hatalı dönüş yapan minibüse, otomobil arkadan çarptı Yaralı 10 kişi ambulanslarla en yakın hastaneye sevk edildi.

Ankara istikameti Demirtaş Viyadüğü'nde saat 14.15 sıralarındameydana gelen kazada, aynı istikamete giden Nazlı Ş. idaresindeki 16 KNC 61 plakalı BMW marka lüks otomobil ile Vehbi Ö. idaresindeki 17 ABN 007 plakalı Volkswagen marka servis minibüsü çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Minibüs takla atarken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı. Olay yerine 10 ambulans sevk edilirken, yaralılar yakındaki Şehir Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

HATALI DÖNÜŞ KAZA GETİRDİ

Kazanın önde seyreden servis minibüsünün dönülmez yerde U dönüşü yaptığı sırada otomobil sürücünün çarpmasıyla meydana geldiği, trafik ekiplerinin kazayla ilgili çalışma başlattığı bildirildi.

Hatalı dönüş sebebiyle minibüs kaza yaptı: 10 yaralı
Hatalı dönüş sebebiyle minibüs kaza yaptı: 10 yaralı
Hatalı dönüş sebebiyle minibüs kaza yaptı: 10 yaralı
Hatalı dönüş sebebiyle minibüs kaza yaptı: 10 yaralı
Hatalı dönüş sebebiyle minibüs kaza yaptı: 10 yaralı
Hatalı dönüş sebebiyle minibüs kaza yaptı: 10 yaralı
Hatalı dönüş sebebiyle minibüs kaza yaptı: 10 yaralı

Otomobil, Minibüs, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatalı dönüş sebebiyle minibüs kaza yaptı: 10 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatalı dönüş sebebiyle minibüs kaza yaptı: 10 yaralı - Son Dakika
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