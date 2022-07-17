Kaza, akşam saatlerinde Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa giriş yasağının olduğu yerde U dönüşü yapmaya çalışan araca otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yolda oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasıyla normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kazım Karabekir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatalı dönüş yapan araca otomobil çarptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.