Hatalı Dönüş Yapan Kamyonet Otomobile Çarptı: 2'si Çocuk 3 Kişi Yaralandı
1 saat önce
Hatalı dönüş yapan kamyonet otomobile çarptı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandıKARABÜK - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında hatalı dönüş yapan kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Hatalı dönüş yapan kamyonet otomobile çarptı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
KARABÜK - Karabük
'te meydana gelen trafik kazasında hatalı dönüş yapan kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Karabük- Eskipazar
karayolunda meydana geldi. Osman Kağısız idaresindeki 78 BA 642 plakalı kamyonet Karabük istikametinden Eskipazar istikametine seyir halinde iken Sanayi kavşağında yaptığı hatalı dönüş sırasında aynı istikamette sol şeritten ilerleyen Şükrü Horuz yönetimindeki 34 SG 8634 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil orta refüje çıktı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Elif Buse Horuz (15), Burak Emre
Horuz (11), Nurhayat Horuz hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:25 Kaynak: İHA
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